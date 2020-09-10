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旅遊新選擇 前進烏來深山體驗打獵
新冠肺炎疫情使得國內旅遊興盛，新北觀旅局推出「遇見德拉楠」主題遊程，可以前往烏來、信賢、福山等部落，了解原住民的人文故事，同時親近森林、漫步古道、欣賞蕨類與體驗部落生活及打獵文化，遊程共1100個名額，每人團費千元有找。
觀旅局表示，本次規劃「蕨美福山散步」及「蕨美烏來信賢散步」2大主題遊程路線，第一階段報名時間為9月11日上午8點起，開放9、10月的網路報名；第二階段為9月29日上午8點起，開放11、12月網路報名，每人活動價為999元。
「蕨美福山散步」以福山部落為主，自新店捷運站出發烏來並抵達德拉楠橋，再進入大羅蘭聚落走進溪瀧步道的蕨類森林，中午則享用部落餐坊，用餐過後則是前往福巴越嶺古道、雅岸步道，最後體驗獵人生活後，再返回新店捷運站。
觀旅局說，溪瀧步道口廣場曾是伐木時期台車道的終點站，走進森林可見筆筒樹和台灣桫欏，還有攀附在樹上的崖薑蕨、山蘇蕨、書帶蕨，還有泰雅族人解渴用的腎蕨，宛如台灣亞馬遜。
「蕨美烏來信賢散步」則以烏來部落、信賢部落及內洞森林遊樂區為主，同樣新店捷運站出發烏來，走進烏來部落體驗彩虹織女手作，午餐過後漫步信賢部落、內洞森林遊樂區，最後再返回新店捷運站。
觀旅局說，泰雅織布代表泰雅族織女遵從gaga精神的表徵，從栽種苧麻、剝皮抽絲、煮麻染絲、整經緯線、上架開織，是織女與自然生態互動的縮影，一塊織布傳遞的是泰雅族gaga傳統文化面貌。
觀旅局說，蕨美福山散步自9月30日起每周三、四、六出團，蕨美烏來信賢散步10月13日起每周二、五出團，2大團路線每團為20個名額，報名資訊可至活動官網查詢：www.tranantour.com。
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