社子島居民對立兄弟互告亂象多 4千連署要求柯文哲對話

社子島開發案，上月市府二階環評無實質討論，下次環評大會何時再審，尚未排定。社子島自救會與公民團體今天赴市議會陳情，並提出4千多分居民連署書，要求市長柯文哲暫緩生態社子島開發，並要求柯文哲9月底前，親自與社子島在地居民會面，討論社子島開發的替代方案，否則不排除發動更強烈抗爭。

台北市政府拚社子島開發案，希望在柯文哲卸任前啟動區段徵收，不過許多居民反對社子島區段徵收，並成立自救會要求暫緩開發。自救會發言人李華萍說，柯市府嚴重藐視居民的意願調查，社子島若是沒有民意，這個開發案如何走下去？

李華萍說，社子島居民最近發起的連署，紙本連署都僅社子島居民能參與，現在社子島居民一張一張連署出來的份數已經高達4000多分，已超越當年北市府舉行社子島ivoting投票數。

李華萍說，社子島居民希望北市府針對諸多爭議，能重啟社會溝通，達到共好，自救會也揚言，若柯文哲不願意在九月底前與居民面對面，他們也不排除更強烈手段抗爭。

李華萍說，對於居民反對區段徵收、連署要求暫緩開發的意見，市長柯文哲是沒有收到？還是不願面對？

議員黃郁芬說，柯文哲在這次天下雜誌的首長施政滿意度調查吊車尾，從社子島開發案，就可以看出柯市府忽視在地民意，開發案沒有民意正當性。

社子島自救會表示，若社子島一個好的開發案，居民應該舉雙手贊成，而開發案卻造成居民兄弟互告、鄰里強烈對立，福安里里長因要幫助弱勢爭取權益，面臨被加速開發方罷免，這些亂象都是錯誤開發所造成。