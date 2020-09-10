3年投入5.8億汰換管線 台水董事長拜會基隆市長林右昌

台水公司董事長胡南澤昨天率一區處長李慶興等人，向基隆市林右昌市長專案報告基隆地區汰換工程計畫，將在3年內投入約5.8億元，辦理基隆地區之管線汰換工程，完工後預計每年約可減少1059萬立方公尺漏水量，約1座新山水庫之蓄水量。

台水指出，台水公司依行政院核定辦理降低漏水率計畫，從102年至111年，基隆列為重點改善地區。今年8月19日經濟部指示基隆高地區漏水問題嚴重，台水公司應加速改善。台水公司積極盤點各項資源，預計藉由辦理管線汰換工程，更新市區中之舊漏管線及用戶外線，加速改善及降低基隆地區之漏水率。

台水公司一區處表示，將在3年內，即109到111年投入約5.8億元，辦理基隆地區之管線汰換工程，計畫目標為完工後預計每年約可減少1059萬立方公尺之漏水量，約1座新山水庫之蓄水量，並因應未來有供水需求區域將管線口徑加大，有利城市正向發展。

工程規劃採用高效益模式，由美、日國際降漏經驗豐富之團隊參與規劃，採對民眾影響層面最小之規劃原則，並將老舊塑膠管改為金屬管材，部分用戶外線更採用不銹鋼波浪管，工程將一併更新原有老舊巷道路面將近65公里，保障用路安全，有效減少自來水人孔蓋數量近二分之一，落實道路平整度管理，提升道路品質。