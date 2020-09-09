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顧好荷包！北市辛亥路三段、中山南路口測速照相上路

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市辛亥路3段157巷口及中山南路與濟南路口新設測速照相，9月已上路。聯合報系資料照
台北市辛亥路3段157巷口及中山南路與濟南路口新設測速照相，9月已上路。聯合報系資料照

用路人注意，國三甲銜接辛亥路，是大台北居民進入北市要道，因車流大且交織，又從高速公路下來速度快，北市交通大隊在辛亥路3段157巷口新設測速照相，中山南路與濟南路口（教育部旁）也有，9月已上路，10月還會在3處增設違停設備；區間測速北市自強、辛亥隧道4月暫停，最快明年2月重啟。

北市力推科技執法，今年度更針對超速取締及違規停車進行開罰，交大隊長陳明志指出，科技執法設備很多，包括測速照相跟違規停車，今年9月已在辛亥路3段157巷口，以及鄰近台大醫院、教育部旁的中山南路與濟南路口增設固定式測速照相。另也會在台北車站、中山北路2段及台北醫學院周邊等3處增設車牌辨識系統分析違停車輛，預計10月建置完成。

陳明志分析，新增測速設置有許多原因，包含事故、違規增加、地形因素導致民眾超速等。辛亥路3段因車輛眾多，下國道後車速過快，如同「溜滑梯」般快速駛過；中山南路與濟南路口則因鄰近台大醫院及教育部，車輛眾多且也有車速過快問題，因此才會增設上訴地區測速照相。

另外，自強隧道及辛亥隧道因彰化段區間測速出包，今年4月暫時停用，儘管交通部表示各地方政府只要依照訂定的SOP來執法即可恢復區間測速，但經交通部及標準檢驗局與各地方政府研議後，將延後至明年重啟。

陳明志指出，標檢局將在明年1月公布最新區間測速檢測標準，訂定一套流程供各地方政府檢驗，包含檢測機構、測速誤差時間、自動校正、偵測錯誤等統一標準。

陳明志表示，目前北市每年皆送中科院進行檢測，現地檢測只需半天時間，一次檢測需花費30萬元。待標檢局公布最新檢驗標準，並進行測速檢驗後，最快明年2月將重啟2隧道區間測速。

測速 北市 台大醫院

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