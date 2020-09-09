侯友宜喊機捷票價太貴 鄭文燦：待虧損弭平後調降

交通部長林佳龍今至林口視察交流道改善方案，新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦皆全程參與。侯友宜現場向林佳龍、鄭文燦建議，機捷票價太貴，應調降票價，提升新北民眾搭乘意願，藉此降低私人旅次、改善交通；對此鄭文燦則回應，在資產移轉跟虧損弭平後，會提出降價。

侯友宜指出，機捷的票價下降，是林口跟龜山人的期待，可讓民眾更願意搭乘機捷通勤，以大眾運輸代替私人運具，並配合市區公車，接駁機捷站點至各地，縮短通勤時間。

鄭文燦則表示，希望未來機捷能夠移轉給桃園，資產移轉完畢後，並將過去的虧損弭平，會進行機捷降價工作。目前上班族月票打五折，比北捷便宜，至於一般人單次部份，原來設計是直達車跟普通車同一票價，未來也會在資產移轉跟虧損弭平後，提出降價。