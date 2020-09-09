前瞻軌道預算腰斬 北市捷運局：南北環不受影響

國發會公布前瞻2.0基礎建設預算規畫，軌道政策從原本的4200多億元腰斬剩不到2000億元，北市捷運局表示，北市捷運環狀線北環斷及南環段均已納入前瞻計畫，雖然第三期（109至110年度）設計經費及未來施工補助款遭刪減，但會在第四期補回，捷運工程經費及進度不受影響。

捷運局主秘王偉指出，國發會表示未來4年內可完成的計畫，經費均全數編足。北環段及第三階段的南環段目前在進行細部設計，其中央補助款編列85億元，其他部分則匡交通部預算。

王偉表示，第三期捷運南北環原本申請經費為16億，現被刪除4億、明年原本申請18億補助，被刪除2億，但這些被刪除的經費，以及剩餘的金額皆會在第4期補足，且已經核定的計畫經費已通過、補助比例也決定了，不會影響捷運進度。