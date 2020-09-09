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新店手機APP教學 拍美照做影片超實用

觀天下 / 記者張芳琪/新店報導
新唐城有線電視主辦的城市光影手機APP教學，教導大家如何將照片編輯成影片，留下美麗紀錄。 圖／新唐城有線電視提供
新唐城有線電視主辦的城市光影手機APP教學，教導大家如何將照片編輯成影片，留下美麗紀錄。 圖／新唐城有線電視提供

由新唐城有線電視主辦的城市光影手機APP教學，今(9)日首場的巡迴活動，吸引了不少民眾報名參加，透過了手機APP，老師教導大家如何將照片編輯成影片，除了仔細的講解，並且讓大家跟著實際操作，五峰里里長陳淑美號召了里內鄰長和志工一起來學習，留下美麗紀錄。

一張張的照片，搭配了文字和音樂，變成了活潑生動的影片，另外老師也在課堂上，告訴大家如何拍出美照的撇步，像是掌握拍照的角度，就能拍出美美的長腿，或者是可以巧妙的避開背景雜物。

五峰里里長陳淑美說，以前雖然會拍照或者做影片，但卻不知道有這些小技巧，現在學會了可以更有自信的拍美照並且做出好看的影片，直呼這個課程真的太實用了。

新唐城有線電視表示，透過手機APP教學，希望能夠讓上了年紀的銀髮長輩以及在地民眾，都能夠學習新知，同時可以貼近生活、靈活運用，將自已旅遊、生活等歷程，都能留下美麗紀錄。

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