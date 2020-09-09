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跟著風箏去旅行 石門公所推一日遊抽黃金

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
石門區公所於九月份安排了四種不同主題的一日遊行程，可抽最大獎是價值超過七萬元的黃金造型風箏。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區公所於九月份安排了四種不同主題的一日遊行程，可抽最大獎是價值超過七萬元的黃金造型風箏。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市石門區公所於九月份安排了四種不同主題的一日遊行程，今年因為疫情的關係，國際風箏選手無法入境，因此公所一改過往一整天的風箏節活動，規劃不同梯次的一日遊，不只是可以深度的認識石門，可抽最大獎是價值超過七萬元的黃金造型風箏。

石門區長林俊宏說，「2020新北市北海岸國際風箏節」今年因為疫情，國外選手無法入境，改以「跟著風箏去旅行」的方式辦理，石門區公所安排了四種不同主題的一日遊行程，有體驗在地農事生活的「一日小農之旅」，走訪石門知名景點行程的「走讀石門之旅」，在茶山步道上品茗石門茶香的「茶山飄香之旅」，以及拍遍石門絕美勝地的「網美超好拍之旅」，要讓遊客深度旅遊認識石門。

一改過往一整日的活動，今年風箏節石門區公所規劃了四條一日遊的路線，讓民眾不只是能夠來到石門感受風文化，還可以往山裡走，體驗小農文化、喝好茶，除此之外還可以抽好禮，最大獎是價值超過七萬元的黃金造型風箏。

來到石門山區體驗一日遊，有別於風箏節感受天空蔚藍遼闊，一日遊則是可以體驗最貼近土地的孕育生機，「2020箏愛北海岸 跟著風箏去旅行」活動已經開放網路報名，旅行還可以抽好禮，公所也歡迎大家一起來石門悠遊北海岸，享受石門的粽情、海味、茶飄香。

石門 風箏節

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