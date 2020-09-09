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行銷汐止櫻花大道 地方盼加強夜燈、指標

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止康誥坑溪沿岸的櫻花大道，市議員張錦豪就要求加強導引指標以及夜燈，讓明年的櫻花季更有看頭。 圖／觀天下有線電視提供
汐止康誥坑溪沿岸的櫻花大道，市議員張錦豪就要求加強導引指標以及夜燈，讓明年的櫻花季更有看頭。 圖／觀天下有線電視提供

每年汐止康誥坑溪沿岸的櫻花盛開，都吸引好多人賞花，溪底佈置太陽能燈，在不同顏色轉換下，再搭配上晚上的櫻花，整個景色好夢幻，今(9)日新北市議員張錦豪就要求加強導引指標以及夜燈，讓明年的櫻花季更有看頭。

文化里長余寶聰說，康誥坑溪步道這幾年營造成為櫻花大道，富士櫻、山櫻花盛開很漂亮，而晚上也很有看頭，除了公所裝了led燈可以賞夜櫻之外，溪裡頭白天看到一顆顆大小不一的白色圓球，就是市府景觀處裝的太陽能燈，晚上會轉換不同顏色，搭配夜櫻及溪流的美景，真的很夢幻。

市議員張錦豪協助找相關單位來討論明年的行銷活動，主要還是卡在經費的問題，因為前年是由公所補助夜櫻的照明設施，那對岸那邊也請幫忙爭取經費，讓整個康誥坑溪沿岸串聯到新台五路，將不足的照明補起來。

市議員張錦豪指出，汐止康誥坑溪，生態真的很好，溪水清澈，有鳥類棲息也有魚群悠遊，不但平時是附近居民散步休閒的好地方，一到櫻花盛開、再加上還有夜櫻，更是湧入不少遊客，那今天請相關單位來主要是討論每年十二月到隔年二月櫻花季的行銷，還有週邊路不寬、停車空間都要納入規劃，並且希望大家來汐止賞櫻能夠多多搭乘大眾運輸工具，所以，也建議從汐科火車站下車步行，而沿途也要求市府設置導引指標，另外，還有夜燈的部分能再加強，吸引更多人潮。

櫻花季 汐止

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