他問台北市這幾年有進步嗎？ 在地人曝「2優點」：有感在向前

台北市作為全台灣最進步繁華的縣市，無論是硬體建設或經濟發展都是民眾相當關心的。今（9）日有網友在PTT以「台北市這幾年來有什麼進步的地方？」為題進行詢問，掀起網友熱烈討論。

原PO表示，自己覺得變化最多的是台北府城北門，市長柯文哲上任後，推行「西區門戶計畫」，拆除忠孝橋引道，讓北門得以重見天日之餘，也建設了北門廣場，成為民眾絕佳的休憩地，也讓原PO直呼「好像玩世紀帝國」。

就有網友上來PTT認真留言回覆原PO的問題，列出自己看到的兩項進步點：第一、馬路一直狂舖和狂補次數少非常多；第二、蓋新房子的工地變多了， 很多大樓也在拉皮。該名網友補充，「以前十六年真的感覺不出來有在建設什麼」，表示雖然現在的台北市容還有很多的進步空間，但已經是有感在向前走了。也有網友透露因為工作關係經常要在雙北到處跑，因而列出5項目自己覺得改變很有感的地方，其中包含內湖成功橋拓寬、華中橋增設匝道銜接環快、中正橋引道拆除、忠孝橋引道拆除以及市民大道六段五段直通，表明「雖然不確定對交通有沒有正面幫助，但至少市容方面是清爽不少」。

於此同時，有網友表示，「光台北市中小學全部裝冷氣完成，沒其他縣市做到」、「重要幹道路燈上掛的零亂線路全部地下化」、「幹線公車設置和站牌改用電子紙」、「公園遊樂設施變很多種類」、「簡單說，拆了一些路障，蓋了一堆新建案」。不過也有網友吐嘈「16年捷運都是自己長出來的？」、「如果只是拆拆路障，我相信前市長郝龍斌任內就可以做了」。