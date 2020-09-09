後疫情政府補助項目多 新北成立中小企業輔導團

新北經發局成立「新北市中小企業輔導團」，協助整合中央各部會資源，提供業者轉型升級所需資源，包括顧問諮詢輔導、診斷建議，爭取中央相關補助計畫，經發局長何怡明說，20名專家學者及業者資深人士，替企業量身診斷，同時更進一步協助企業送件、審查及結案等行政程序，幫助企業減少時間、精力。

何怡明說，今年上半年受到新冠肺炎影響，重創全球經濟發展，後疫情時代新北推出許多紓困振興方案，經濟部、文化部、科技部也有相關輔導、補助計畫，但政府計劃眾多，因此輔導團能協助企業快速找到適合的政府資源。

經發局說，新北市中小企業輔導團今年5月下旬啟動，以提供已提供到場診斷服務58件，協助送件申請中央補助計畫39件，其中有16件已確認審查通過，爭取經費超過2900萬元，讓企業趁波疫情加速產業轉型升級。