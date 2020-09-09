快訊

不只三國！楊貴妃、安史之亂也消失 課本主編：可悲的仇中課綱

先挺犯罪再送懲戒？「斬手案」中新北警局的切割刀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

後疫情政府補助項目多 新北成立中小企業輔導團

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北經發局成立「新北市中小企業輔導團」，協助整合中央各部會資源，提供業者轉型升級所需資源。圖／新北經發局提供
新北經發局成立「新北市中小企業輔導團」，協助整合中央各部會資源，提供業者轉型升級所需資源。圖／新北經發局提供

新北經發局成立「新北市中小企業輔導團」，協助整合中央各部會資源，提供業者轉型升級所需資源，包括顧問諮詢輔導、診斷建議，爭取中央相關補助計畫，經發局長何怡明說，20名專家學者及業者資深人士，替企業量身診斷，同時更進一步協助企業送件、審查及結案等行政程序，幫助企業減少時間、精力。

何怡明說，今年上半年受到新冠肺炎影響，重創全球經濟發展，後疫情時代新北推出許多紓困振興方案，經濟部、文化部、科技部也有相關輔導、補助計畫，但政府計劃眾多，因此輔導團能協助企業快速找到適合的政府資源。

經發局說，新北市中小企業輔導團今年5月下旬啟動，以提供已提供到場診斷服務58件，協助送件申請中央補助計畫39件，其中有16件已確認審查通過，爭取經費超過2900萬元，讓企業趁波疫情加速產業轉型升級。

疫情

延伸閱讀

檢討工業區立體化 侯友宜：不准炒地皮

新北勞檢加利 驚查有員工全月無休、恐遭罰百萬

新北衛生局墜樓女錄取碩士班 輔大追頒學位證書

新北三峽傳大樓碎裂玻璃再次從天而降 嚇壞路人

相關新聞

後疫情政府補助項目多 新北成立中小企業輔導團

新北經發局成立「新北市中小企業輔導團」，協助整合中央各部會資源，提供業者轉型升級所需資源，包括顧問諮詢輔導、診斷建議，爭...

淡江大橋主橋塔合龍典禮 工程進度超前2個月

交通部長林佳龍今上午到新北市淡水參與淡江大橋主橋塔鋼管圍堰合龍祈福典禮，4月打下P130主塔第 1支鋼管樁後，原預計11...

檢討工業區立體化 侯友宜：不准炒地皮

新北塭仔圳目前約有7000大小型的鐵皮工廠林立，新北推動市地重劃，但只有4公頃產專區，地方代表呼籲要把產業留下來，新北市...

板橋民權路橋使用性低將拆除 養工處提醒這4天將封路

新北市養工處將拆除板橋民權路橋，養工處表示，民權路橋使用性低、且橋墩占據人行道，將在9月11、12、18、9月19日晚間...

影／北市幸福城市拿第一 柯文哲：不是滿意度很低？

天下雜誌昨公布2020年幸福城市與縣市首長施政滿意度調查，台北市與幸福有關的軟硬體條件在六都居冠，但市民幸福比例，卻是2...

景美溪變乳白色 北市查獲工地排廢水 開罰並要求改善

台北市環保局接獲文山區民眾通報，反映景美溪遭不明乳白色污水污染，稽查人員循溪邊追蹤排放源，昨天下午3時左右，查到污水應是...

前瞻校園無人店 柯文哲：要良心交易、怎不設販賣機？

台北市長柯文哲推動無現金交易，今天視導永春高中的無人商店「智慧柑仔店」，並且體驗無人商店買東西，短短五分鐘，柯文哲狂發問...

擺脫靈異詭譎印象 辛亥隧道明年換裝Q版牆面彩繪

位於台北市立第二殯儀館旁的辛亥隧道，因附近陰森詭譎氣氛，加上過去車禍頻傳，時常傳出靈異故事，為打破辛亥隧道靈異刻板印象，...

學社群、拍影片當網紅　北市新移民行銷專班即起報名

數位時代來臨，不少人會透過社群媒體分享生活大小事，也能成為「賺錢」工具，北市勞動局9月開辦新移民「行銷應用&電腦軟體丙級...

水獺寶寶「莎夏」搞失蹤？原來是被媽拖下水

歐亞水獺寶寶「莎夏」今天雙滿月，台北市立動物園保育員發現，早在八月下旬時，水獺媽媽「金莎」就開始對「莎夏」進行游泳特訓課...

幫導盲犬設計機能雨衣 衣啟飛翔創客設計力導入公益

勞動力發展署桃竹苗分署衣啟飛翔創客基地結合機能布料大廠聚紡及基地旗下20名創客合作，今天發表導盲犬機能雨衣，並捐贈60件...

藝術家烈陽下彩繪牆 北市磺溪堤防巨幅壁畫10月亮相

台北市水利處自去年10月起做磺溪建德橋至福國路兩岸堤防，除了建置堤防結構、高壓磚鋪面及不銹鋼欄杆外，還邀請藝術家進行堤防...

熱門新聞

新竹橫山冒石油！？中油坦承80年代遺留油管破裂釀污染

影／小三通遲未開 金門業者另闢生路「海上公路」正夯

影／民意堅決反對 台南後壁萬頭養豬場緊急喊卡

獨／台南衛生局長成大這位醫師將接任 跌破眾人眼鏡

民雄大士爺祭結合封街夜市 預估3天吸引40萬人潮

德國媳婦為愛當苗栗人 老公當年應徵彩妝模特兒結緣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。