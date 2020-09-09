淡江大橋主橋塔合龍典禮 工程進度超前2個月

交通部長林佳龍今上午到新北市淡水參與淡江大橋主橋塔鋼管圍堰合龍祈福典禮，4月打下P130主塔第1支鋼管樁後，原預計11月11日才能完成合龍，但因今年無颱風影響施工，提前兩個月完成，林佳龍也表示，2024年淡江大橋完工後，不但能夠淡水往返八里的民眾減少30分鐘以上路程，更將成為台灣新地標。

淡江大橋主橋段去年3月動工，先施作淡水、八里兩端引道及施工便道、便橋，今年3月起邁入河中主橋塔施工，全橋預計2024年完工。屆時主橋塔高度將達211公尺、約70層樓高，最大跨距達450公尺，將成為全世界最大跨距的單塔不對稱斜張橋。

交通部公路總局指出，淡江大橋主橋塔P130基礎鋼管樁圍堰長79.4 公尺、寬47.4 公尺，約同200公尺運動場，由144組管徑1.2公尺鋼管組成，是淡江大橋主橋施工初期重要分項工程。

交通部公路總局表示，鋼管樁圍堰必須用大型平台船於河中作業，並配合接駁船運送供料，合龍後可將施工便橋推進至主橋塔位置，提供後續主橋塔水下深達16.5公尺的開挖基礎工程，在合龍鋼管樁圍堰中進行土石開挖，也能避免淡水河受土石污染。

今圍堰合龍祈福典禮中，立法委員洪孟楷、前立委呂孫綾及在地議員鄭宇恩、蔡錦賢、鄭戴麗香皆出席見證地方大事。洪孟楷也表示，感謝林部長半年中前來淡江大橋視察三次，未來完工後，也期盼交通部公路總局能統合規畫聯外道路，解決北海岸的交通問題。

對此林佳龍允諾，針對淡江大橋、淡海新市鎮聯外道路改善，將跨部會共同協調，他也表示，淡江大橋完工後，可快速銜接淡水、八里，省下約30分鐘的通勤時間，更將成為淡水甚至全台灣的新地標。