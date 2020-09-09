檢討工業區立體化 侯友宜：不准炒地皮

新北塭仔圳目前約有7000大小型的鐵皮工廠林立，新北推動市地重劃，但只有4公頃產專區，地方代表呼籲要把產業留下來，新北市長侯友宜說，4公頃不夠就要開發其他工業區，而工業區立體化不准業者炒地皮，要回饋給公務機關，以較平價的價格租給其他人。

前新莊代表會主席吳原豪說，塭仔圳是400公頃重畫區，重劃後以公共設施、住宅區為主，會造成產業外移，新莊、泰山、五股的產業一定要留下來，只有住宅沒有產業，地方會發展不起來。

侯友宜說，4公頃產專區就算夠，還是很多廠家會被搬遷，塭仔圳市地重劃要全力協助廠商搬遷，城鄉局要搭配其他工業區快速發展，另外也積極推動工業區立體化，讓在地的業者有租的起的廠房，否則搬到其它縣市，上班也不方便。

新北城鄉局長黃國峰說，過去該區適合產業發展，但隨著捷運等建設，空間分佈有調整，包含新莊頭前、副都心、塭仔圳以住商為主，而新北大道以北還有新北產業園區、莊北知識產業園區、台北港產業專區、林口工一等產業用地。

侯友宜表示，新北要重新整頓工業區立體化，因為工業區的土地價格昂貴，但立體化不是要讓人炒地皮，是要讓沒有廠房的業者可以廉價租到廠房，會要求透過回饋空間給政府，再以較廉價的價格租給政府。

新北經發局指出，成立工廠安遷輔導團隊，協助或媒合工廠安遷，並與私有產業園區地主、工業區立體化廠商共同簽訂工廠安遷輔導合作備忘錄，提供比市面行情更優惠價格出售土地，以及預售、出租標準廠房讓業者進駐。