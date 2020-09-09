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清水國小家長憂新生男女廁所不足 教育局找環保局幫忙

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水國小有家長反應，校內廁所不足，擔心學生上廁所不便。圖／台中市議員楊典忠提供
台中市清水國小有家長反應，校內廁所不足，擔心學生上廁所不便。圖／台中市議員楊典忠提供

台中市清水國小目前正進行學生活動中心與至善樓工程，最近有小一新生家長向民代反映，一年級教室旁的廁所男女各只有3間根本不夠，下課時間上廁所排隊要排很久，目前小一新生10個班級超過200多位新生，女生廁所數量3間不足，希望學校可以儘速增設臨時廁所應急，教育局今天立刻找環保局幫忙。

台中市教育局表示，清水國小因新建校舍工程，去年在一年級教室旁建置臨時廁所2間，設置3個小便器與3個女便器，方便一年級小朋友就近使用；另距離教室南側50公尺處的的活動中心與北側60公尺處亦設有蝸牛廁所，共設有男生小便器16個，大便器5個，女廁便器有19個，廁所數量與便器數量是足夠一年級學生如廁使用；因考量小一新生對校園環境仍須適應時間，教育局已協請環保局，校舍完工前協助就近增加流動廁所，滿足孩子的如廁需求。

家長說，每堂課下課時間只有10到15分鐘，上廁所排隊很浪費時間，小女孩穿裙子會加安全褲，本來就很不方便，如果遇到同學上大號就要等更久，小一新生對於新環境的陌生感容易緊張，適應環境也需要的時間，等到想上廁所的時候可能下課時間已經過了，上課時間自己去上廁所又有安全問題，所以剛開學就遇到廁所間數不足的問題，影響小一新生正常上課，讓家長們很傷腦筋。

市議員楊典忠表示，對部分兒童來說，國小一年級是第一次離開家裡接觸團體生活，新的環境都有需要適應的問題，下課時間上廁所排隊、時間不夠、上課時間臨時要上廁所安全與否、或是想上廁所又不敢講等問題，他希望教育局協助學校妥善儘速處理。

台中市清水國小有家長反應，校內廁所不足，擔心學生上廁所不便。圖／台中市議員楊典忠提供
台中市清水國小有家長反應，校內廁所不足，擔心學生上廁所不便。圖／台中市議員楊典忠提供

教育局 台中市

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