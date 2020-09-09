板橋民權路橋使用性低將拆除 養工處提醒這4天將封路

新北市養工處將拆除板橋民權路橋，養工處表示，民權路橋使用性低、且橋墩占據人行道，將在9月11、12、18、9月19日晚間11時至翌日上午6時進行交通管制，提醒用路人配合現場交通管制人員引導，提早改由文化路一段、國光路、中正路及北門街通行，以免誤闖工區，所有工程預計在9月27日前完工。

負責拆除陸橋的養工處說明，民權陸橋鄰近板橋高中，串聯公館街及民權路，考量現況使用率過低，再加上墩柱及階梯相連體積較為龐大，占據人行道部分空間且造成通行障礙，因此依據「新北市人行陸橋存廢準作業程序」，邀集交通局、地方民意代表及附近學校等會勘，並試辦封閉取得共識後才定案執行拆除工程。

民權陸橋拆除工程共分4階段進行，其中僅第2階段「樓梯拆除吊離」及第3階段「大梁及墩柱拆除吊離」需進行封路施工，屆時民權路與公館街路口（文化路一段至中正路範圍）將進行全線車道封閉。

養工處提醒，9月11、12、18、9月19日晚間11時至翌日上午6時，改由周圍文化路一段、國光路、中正路及北門街通行，並在附近設置立牌說明，請用路人配合現場交通管制人員引導，以免誤闖工區；其餘拆除及復舊階段利用部分車道及人行道進行，全部工程預計在9月27日前完工。

養工處表示，新北市已拆除26座使用率低的人行陸橋，未來板橋區民權陸橋拆除後，新北市境內將剩127座人行陸橋。今年還將陸續拆除八里國小陸橋、土城明德陸橋和三重忠孝陸橋。