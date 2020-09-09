影／北市幸福城市拿第一 柯文哲：不是滿意度很低？

天下雜誌昨公布2020年幸福城市與縣市首長施政滿意度調查，台北市與幸福有關的軟硬體條件在六都居冠，但市民幸福比例，卻是22縣市倒數第二，施政滿意度更是墊底。台北市長柯文哲今被媒體問及「幸福度第一」，柯未多作回應，還反自嘲自己滿意度墊底。

柯文哲今出席「台北市109年運動有功團體及人員」頒獎典禮，日前天下雜誌公布縣市首長施政滿意度，柯文哲滿意度比去年還低，從第20名落到最後一名，幸福競爭度居冠，但市民幸福感卻是倒數第二，「脫北者」還越來越多，人口增加率不僅最後，勞動參與率指標也低落，刑案發生還最高。

媒體今問柯，「幸福度第一，是不是因為有你？」柯文哲表示，「不會，絕對不是這樣！」還反自嘲自己滿意度墊底。

此外，總統府發言人丁允恭桃色風波不斷，今再爆出丁允恭任職高雄市政府新聞局長期間曾逼女友墮胎，還同時劈腿多人，丁允恭今向總統蔡英文請辭獲准。

過去柯文哲也曾因嗆總統蔡英文「身邊都貪汙」，丁反嗆「林北沒有」，並要求柯文哲道歉，兩人隔空交鋒。媒體今問及此事，柯文哲未正面回應，僅表示「我先來盡義務出席活動」，旋即快步入場。