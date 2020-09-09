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新北衛生局墜樓女錄取碩士班 輔大追頒學位證書

中央社 / 新北9日電

新北市衛生局墜樓身亡的林姓職員生前勤奮向學錄取非營利組織管理碩士學位學程。輔大發榮譽碩士證書安慰在天之靈，學程主任吳宗昇說，無緣的學生若沒發生意外肯定是優秀人才。

新北市政府衛生局林姓女職員7月3日深夜墜樓死亡前，在臉書（Facebook）貼千字文披露曾遭新北某物理治療所前執行長廖男性侵害、暴力對待，並說「你用強暴，謊言，暴力，背叛毀了我的人生」，面對各種壓力，決定「願用這條命，讓真相浮出檯面。」

林女任職衛生局前，在物理治療所擔任長照專員，也曾在弘道老人福利基金會從事照顧秘書2年，弘道支持她前往日本研修「零約束」、「尊重照顧專業」及「追求安全的照顧工作環境」等長照專業。

8月底發出榮譽碩士證書的輔仁大學非營利組織管理碩士學位學程主任吳宗昇今天接受中央社記者訪問表示，林女去年12月報考，今年3月放榜錄取，本應於9月開始上課，但現在成為無緣的學生。

吳宗昇說，他與心理系、社工系的老師一起擔任面試委員，對於林女求學動機及毅力印象深刻。尤其，林女到日本進修時，從不會語言到半年內學會日語、第一線細心照顧老人，獨立的精神相當難得。

他表示，林女當時敘述希望增加非營利組織的管理智能，自認報考碩士學位是人生重要的事。「林女經驗豐富完整，如此忙碌還學習慾望與動機強烈，是不可多得的人才」。

吳宗昇指出，林女還找同學一起報考、就讀，對於林女墜樓相當震驚與遺憾，因應林女的父母期許，也因她向學毅力讓人感動，因此頒發榮譽碩士學位完成林女心願。

林女指控遭廖男性侵案，新北警方傳喚物理治療所前執行長夫婦做筆錄，將廖男依妨害性自主罪嫌移送。新北地檢署今天表示，案件仍在偵查釐清中。

監察委員紀惠容、張菊芳2日發新聞稿表示，權勢性侵害案件凸顯受害者的結構性困境，且相關人員欠缺性平意識，恐對性別權力關係無感，無法察覺盲點所在，因此申請自動調查。

新北市衛生局今天表示，支持與認同監委積極調查權勢性侵，但案件發生在林女前個職場，若有提供資料或接受調查的必要，市府全力協助。目前尚未接到相關通知配合調查的公文。

衛生局

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