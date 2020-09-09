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景美溪變乳白色 北市查獲工地排廢水 開罰並要求改善

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市環保局昨天接獲文山區民眾通報，反映景美溪遭不明乳白色污水污染。圖／北市環保局提供
台北市環保局昨天接獲文山區民眾通報，反映景美溪遭不明乳白色污水污染。圖／北市環保局提供

北市環保局接獲文山區民眾通報，反映景美溪遭不明乳白色污水污染，稽查人員循溪邊追蹤排放源，昨天下午3時左右，查到污水應是萬芳路旁、金駿營造股份有限公司承攬的新建工程工地所流出，已依「水污染防治法」處3萬元至300萬元罰鍰，同時也要求金駿營造立即改善。

環保局表示，該工地雖有設置廢水處理設備，但疑似因設備損壞或廢水量超過防治設備處理能力，未能有效防治及處理泥漿水，而直接排入景美溪，由於污染事證明確，除依違反「水污染防治法」第30條第1項第2款規定逕予告發，將處新臺幣3萬元至300萬元罰鍰外，現場也要求該公司立即處置停止排放，勿使廢水再排出致污染河川。

稽查大隊長顏珍伶說說，環保局接獲通報後，稽查人員立即前往民眾陳情地點，發現溪邊涵管排放口有灰色廢污水流入溪中，依水色研判來源可能是新建工程之泥漿水，遂於周邊工地展開稽查，循線查獲位於萬芳路上一處由金駿營造股份有限公司承攬之新建工程工地。

顏珍伶說，這處工地正進行清洗工區外地面及側溝，沖洗出的廢水水色與污染景美溪水色相同，且側溝流向也是往景美溪排放，確認是該公司工程產生大量泥漿水隨排放管道污染景美溪。

北市環保局稽查，污水應是萬芳路旁、金駿營造股份有限公司承攬的新建工程工地所流出，已依「水污染防治法」處3萬元至300萬元罰鍰，同時也要求金駿營造立即改善。圖／北市環保局提供
北市環保局稽查，污水應是萬芳路旁、金駿營造股份有限公司承攬的新建工程工地所流出，已依「水污染防治法」處3萬元至300萬元罰鍰，同時也要求金駿營造立即改善。圖／北市環保局提供

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