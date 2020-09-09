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北市知名幼兒園2師疑虐童 家長：小孩心靈受創

中央社 / 台北9日電

北市議員黃郁芬與多名家長質疑，北市知名私立幼兒園2名教師曾涉不當管教幼童及違法使用室內空間等，家長指出，小孩被教師言語恐嚇導致心靈受創。

無黨籍北市議員黃郁芬與10多名家長今天開記者會，家長質疑，知名私立幼兒園去年發生教師涉嫌不當管教狀況，但教育局調查過程卻很草率。

呂姓家長指出，有教師以言語恐嚇小孩，提到「若說謊要用剪刀剪掉舌頭」，且逼迫吃回嘔吐物、毆打小孩等，導致小孩身體有多處瘀青。

陳姓家長說，她的小孩曾到幼兒園上課，事後出現嘔吐、肚疼，醫生診斷發現，小孩遇極大壓力，導致身心受創，甚至到讀國小時，身心仍受影響。

王姓家長表示，當初會選擇此幼兒園就讀，是因認同園方教學態度，事後卻發現有教師涉不當管教幼童，且不只一人，跟教育局通報後，並未得到滿意結果，此幼兒機構其他分校有超收及違規使用室內空間狀況。曾在幼兒園工作的林姓教師說，她當時發現幼兒園交通車有超載情形，跟主管反映卻沒下文。

黃郁芬表示，有家長去年8月向教育局通報幼兒園教師疑不當管教，事後調查，教育局未詢問家長意見也未提供調查報告，雖2名涉不當管教教師已從幼兒園離職，但疑在其他幼兒園工作。她要求教育局應啟動內部調查程序，重啟調查了解個案狀況，並稽查是否有超收等違法情況。

對此，教育局主秘陳素慧事後接受電訪時說，絕對沒隱匿案情或偏袒園方，去年8月接獲通報，有向家長了解情況，並2次赴幼兒園訪談教師和園長，也收集包含幼童基本資料跟訪談紀錄及家長提供幼童驗傷單等資料，提供給社會局審議。

她表示，至於園方涉超收，去年有2次無預警聯合稽查，未發現超收，也未發現有違法擴大使用室內空間情形。

陳素慧說，被家長質疑不當管教的2名教師去年已離職，經社會局調查，其中一人沒不當管教，另一人尚未認定，資料都有給社會局。

幼兒園 教育局 北市

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