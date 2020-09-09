北市酷課雲平台注入新血 盼改變台灣教育面貌

台北市教育局今天在市長柯文哲見證下，與台中市、新竹縣等7縣市教育局（處）代表簽署「線上教學資源合作備忘錄」，共享台北酷課雲平台數位學習資源，盼改變台灣教育面貌。

台北市教育局表示，台北酷課雲自106學年度開設「高中跨校多元選修課程」，參與學校目前增至36校，除各校特色課程外，也邀請大學教授開設線上直播課程；截至108學年度，高中跨校網路選修參與學生數已達1384人次。

教育局指出，民國108年起陸續與嘉義縣、基隆市、新竹市、嘉義市、屏東縣及花蓮縣6縣市合作，今天更與台中市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、台東縣、雲林縣及連江縣7縣市教育局（處）簽約，共享台北酷課雲學習資源，現共與13縣市教育局（處）簽約。

柯文哲致詞時表示，數位自主學習是世界潮流，北市兩年前就斥資新台幣16億元，建置數位校園基礎建設，236所市立學校，每所學校都有光纖網路，每間教室都有免費Wifi，當中4000個教室有85吋觸控螢幕。

柯文哲指出，今年受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，學校被迫使用線上教學，台北酷課雲點閱率衝到3200萬人次，平台也已累積製作1萬1000部影片。

柯文哲表示，很高興7縣市加入台北酷課雲，這對台北來說有好處，因現在全台灣最好的老師都可來錄製影片，課程內容更豐富，希望藉此改變台灣教育面貌。