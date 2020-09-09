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前瞻校園無人店 柯文哲：要良心交易、怎不設販賣機？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天體驗永春高中的智慧柑仔店，柯文哲兩度說，智慧柑仔店一定要良心，不然飲料拿走沒人知道，校方尷尬急忙說「學校很重視品德教育...」記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天體驗永春高中的智慧柑仔店，柯文哲兩度說，智慧柑仔店一定要良心，不然飲料拿走沒人知道，校方尷尬急忙說「學校很重視品德教育...」記者林麗玉／攝影

北市柯文哲推動無現金交易，今天視導永春高中的無人商店「智慧柑仔店」，並且體驗無人商店買東西，短短五分鐘，柯文哲狂發問，人被關進去沒帶卡怎辦？學生若拿商品沒結帳，怎辦？柯文哲體驗後，直說這一定要「良心交易...」，「不然沒有結帳就走了....」並問攝影機在哪裡？

由於永春高中的智慧柑仔店，補助是來自教育部國教署的前瞻基礎建設計畫項目之一，補助900萬元，打造全市第一間「智慧柑仔店」，從進店、購買到結帳，利用具悠遊卡功能的數位學生證就能完成，APP還會記錄消費交易。不過柯文哲體驗後，直白吐出真心話，問怎麼不直接設置自動販賣機就好？讓校方有點尷尬...

甚至柯文哲買豆漿時，使用感應台結帳掃描時一度卡卡，還「辨識錯誤」，柯文哲也建議，掃描時應該機器優化要有條紅線。甚至體驗時，柯文哲兩度說，智慧柑仔店一定要良心，不然飲料拿走沒人知道，校方尷尬急忙說「學校很重視品德教育...」

另外，柯文哲也體驗無人商店的人臉辨識(心情辨識)，一開始柯文哲面無表情，讓周邊同仁只能尷尬的笑，第二次柯才勉強擠出笑容才辨識到笑臉。

柯文哲今天到永春高中出席酷課雲七縣市合作備忘錄簽署記者會，也視導永春高中的智慧柑仔店，柯文哲說，學校是改變社會的前擎基地，以台北市推動無現金交易為例，以北一女為基地，包括點餐、繳費、電子支付等完全E話，等北一女計畫成功之後，就會在全台北市展開，只要學校的無現金交易模式展開，周邊的商場也會開始推動無現金交易。

台北市長柯文哲推動無現金交易，今天視導永春高中的無人商店「智慧柑仔店」，由於這處智慧柑仔店的補助經費，是來自教育部國教署的前瞻基礎建設計畫項目之一，柯文哲也吐真心話，怎不設販賣機就好？記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲推動無現金交易，今天視導永春高中的無人商店「智慧柑仔店」，由於這處智慧柑仔店的補助經費，是來自教育部國教署的前瞻基礎建設計畫項目之一，柯文哲也吐真心話，怎不設販賣機就好？記者林麗玉／攝影

柯文哲 北市 北一女

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