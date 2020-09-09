前瞻校園無人店 柯文哲：要良心交易、怎不設販賣機？

台北市長柯文哲推動無現金交易，今天視導永春高中的無人商店「智慧柑仔店」，並且體驗無人商店買東西，短短五分鐘，柯文哲狂發問，人被關進去沒帶卡怎辦？學生若拿商品沒結帳，怎辦？柯文哲體驗後，直說這一定要「良心交易...」，「不然沒有結帳就走了....」並問攝影機在哪裡？

由於永春高中的智慧柑仔店，補助是來自教育部國教署的前瞻基礎建設計畫項目之一，補助900萬元，打造全市第一間「智慧柑仔店」，從進店、購買到結帳，利用具悠遊卡功能的數位學生證就能完成，APP還會記錄消費交易。不過柯文哲體驗後，直白吐出真心話，問怎麼不直接設置自動販賣機就好？讓校方有點尷尬...

甚至柯文哲買豆漿時，使用感應台結帳掃描時一度卡卡，還「辨識錯誤」，柯文哲也建議，掃描時應該機器優化要有條紅線。甚至體驗時，柯文哲兩度說，智慧柑仔店一定要良心，不然飲料拿走沒人知道，校方尷尬急忙說「學校很重視品德教育...」

另外，柯文哲也體驗無人商店的人臉辨識(心情辨識)，一開始柯文哲面無表情，讓周邊同仁只能尷尬的笑，第二次柯才勉強擠出笑容才辨識到笑臉。