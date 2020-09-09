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擺脫靈異詭譎印象 辛亥隧道明年換裝Q版牆面彩繪

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
辛亥隧道過去因交通事故蒙上濃濃靈異詭譎印象。圖／北市交通大隊提供
辛亥隧道過去因交通事故蒙上濃濃靈異詭譎印象。圖／北市交通大隊提供

位於台北市立第二殯儀館旁的辛亥隧道，因附近陰森詭譎氣氛，加上過去車禍頻傳，時常傳出靈異故事，為打破辛亥隧道靈異刻板印象，北市斥資1100萬元，設計Q版主題壁畫並融入大安、文山區地方特色，讓隧道增添活潑、明亮氣息，預計明年3月施工。

北市新工處指出，辛亥隧道串聯大安、文山地區，過去因隧道採用黃光，容易讓用路人產生幻覺，加上隧道路線筆直，但出了文山端後隨即面臨急轉彎，駕駛常因高速行駛至出口後，因光線視差發生車禍。

北市議員王欣儀指出，隨著隧道車流量逐漸變大，有時車輛因塞車停留在隧道時間變長，駕駛難免心裡覺得「毛毛的」，為打破隧道陰森印象，積極爭取結合地方特色及安全警示的牆面美化。

新工處表示，隧道彩繪壁畫元入包含貓空纜車、台北市立動物園中的明星動物，如貓熊、大象、無尾熊等，以及指南宮、大安森林公園、台灣大學、茶文化等可愛圖示，加強明亮活潑氛圍，擺脫陰暗都市傳說。

編列預算部分，市府將斥資約1100萬元，因僅能趁深夜車輛較少時施工，預計最快明年3月發包施工、明年中才能完工。

除了牆面可愛圖示外，也會加入25％、50％、75％的百分比，提醒駕駛距離洞口的遠近，以及文山端出口的急轉彎，另外，也會在出口處標示提醒圖示及洞口方向。

為擺脫辛亥隧道陰森刻板印象，北市將結合地方特色彩繪牆面。圖／北市新工處提供
為擺脫辛亥隧道陰森刻板印象，北市將結合地方特色彩繪牆面。圖／北市新工處提供

北市 壁畫 車禍

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