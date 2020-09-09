新北三峽傳大樓碎裂玻璃再次從天而降 嚇壞路人

新北三峽區學成路北大特區一幢大樓陽台玻璃圍牆破裂，昨天碎玻璃再次從天而降嚇壞路人。新北市工務局今天指出，多次居中協調未果，大樓管委會與建商訴訟中，會加強維護公安。

新北市台北大學特定區某住戶在臉書（Facebook）社團貼文表示，她與先生昨天運動完準備回家，途經三峽區學成路「傳說中的危險大樓」，只有停留約3秒鐘想回頭瀏覽周邊商家廣告時，瞬間細碎的玻璃如暴雨從頭頂淋下，讓貼文者驚嚇逃難狂奔跑遠躲開。

民眾也提醒周邊鄰居，經過此棟大樓時一定要注意安全、快速通過，社區大樓應該全面去除玻璃門窗，考慮其他居民的公共安全，尤其，家中有老人、小孩的更要避開那棟樓，否則肯定走避不及瞬間如暴雨澆灌的碎玻璃。

這棟大樓被戲稱「這棟是出名的玻璃流星雨大樓」，發文引起熱烈迴響，並認為行經當地一定要撐傘嚴防「天女散花」。也有住家說，從西元2012年住在北大社區就是如此，為何過了8年還沒改善，玻璃帷幕成了不定時炸彈，呼籲建商與管委會不要拿路人生命開玩笑。

新北市政府工務局指出，多次居間協調並質疑建築設計不當，也處分建商與建築師，並要求建商修復大樓玻璃，希望雙方能妥善解決修繕外牆，但管理委員會與建商間彼此意見不同，進入訴訟程序。