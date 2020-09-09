新北三峽傳大樓碎裂玻璃再次從天而降 嚇壞路人
新北三峽區學成路北大特區一幢大樓陽台玻璃圍牆破裂，昨天碎玻璃再次從天而降嚇壞路人。新北市工務局今天指出，多次居中協調未果，大樓管委會與建商訴訟中，會加強維護公安。
新北市台北大學特定區某住戶在臉書（Facebook）社團貼文表示，她與先生昨天運動完準備回家，途經三峽區學成路「傳說中的危險大樓」，只有停留約3秒鐘想回頭瀏覽周邊商家廣告時，瞬間細碎的玻璃如暴雨從頭頂淋下，讓貼文者驚嚇逃難狂奔跑遠躲開。
民眾也提醒周邊鄰居，經過此棟大樓時一定要注意安全、快速通過，社區大樓應該全面去除玻璃門窗，考慮其他居民的公共安全，尤其，家中有老人、小孩的更要避開那棟樓，否則肯定走避不及瞬間如暴雨澆灌的碎玻璃。
這棟大樓被戲稱「這棟是出名的玻璃流星雨大樓」，發文引起熱烈迴響，並認為行經當地一定要撐傘嚴防「天女散花」。也有住家說，從西元2012年住在北大社區就是如此，為何過了8年還沒改善，玻璃帷幕成了不定時炸彈，呼籲建商與管委會不要拿路人生命開玩笑。
新北市政府工務局指出，多次居間協調並質疑建築設計不當，也處分建商與建築師，並要求建商修復大樓玻璃，希望雙方能妥善解決修繕外牆，但管理委員會與建商間彼此意見不同，進入訴訟程序。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言