學社群、拍影片當網紅　北市新移民行銷專班即起報名

數位時代來臨，不少人會透過社群媒體分享生活大小事，也能成為「賺錢」工具，北市勞動局9月開辦新移民「行銷應用&電腦軟體丙級證照」專班，除了透過課程熟悉臉書、instagram使用方式，還教影片剪接、上傳YOUTUBE，輔導學員報考「電腦軟體應用丙級」，增進新移民職場技能，即日起開放報名至9月10日止。

北市勞動局長陳信瑜表示，截至今年6月，來台新移民人數達56萬1214人，根據經濟部統計處109年5月統計顯示，由於疫情影響，109年第1季電腦及資訊服務業營業額為歷年新高，且網路銷售相關業務逆向成長，網路行銷逐漸被市場重視。

陳信瑜說，北市職能發展學院與民政局合作，別於過往以服務業為導向的課程設計，9月份首度開辦新移民「行銷應用&電腦軟體丙級證照」專班，提供台北市新移民參與網路行銷學習課程，透過課程熟悉FB、IG等社群與多媒體工具發展行銷專長，並輔導考證，現正開放報名。

課程期間自109年9月21日至12月14日，課程總時數175小時，預計招生25人，超額則採抽籤，錄取名單將於9月11日公告在民政局新移民專區網站。課程內容包含FB、IG社群媒體應用、手機攝影拍攝教學、腳本製作、分鏡、影片編修、影片並發佈至各社群與Youtube等，在網路上增加曝光與吸引力，課程也包含輔導學員報考國家級證照「電腦軟體應用丙級」，由國家認證電腦應用與企劃文案排版能力。

本課程開放報名中，報名可洽台北市民政局：(02)27256260李小姐，或上民政局官網查詢（https://reurl.cc/avnY04）；台北市職能發展學院也有其他台北市民專屬課程，可至學院官網(https://www.tvdi.gov.taipei/)查詢。