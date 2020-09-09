水獺寶寶「莎夏」搞失蹤？原來是被媽拖下水

歐亞水獺寶寶「莎夏」今天雙滿月，台北市立動物園保育員發現，早在八月下旬時，水獺媽媽「金莎」就開始對「莎夏」進行游泳特訓課程，不僅直接將「莎夏」由岸上拉下水，還會拖著她沒入水中練習深潛，訓練過程還非常嚴格，堪比「魔鬼教練」，而在訓練結束後，「金莎」立馬轉變成慈愛媽媽，會用巢材仔細為寶寶拭乾身上的水份。

歐亞水獺為半水棲動物，食物來源多來自水中，遇危險時也會在第一時間先躲進水裡，再觀察看是要準備逃跑或是發動攻擊，因此游泳是水獺不可或缺的重要生存技能，但水獺寶寶和人類一樣，不是天生就會游泳，有些寶寶學游泳甚至還會對著水面尖叫，水獺媽媽就必須耐著性子，循序漸進地教寶寶各項游泳技巧。

「金莎」被保育員戲稱超級「虎媽」，擁有豐富育兒經驗，將寶寶照顧得無微不致。保育員也在8月下旬時，發現「莎夏」全身毛皮被浸溼，調閱監視器後，才發現「金莎」已經對「莎夏」進行游泳特訓課程。

園方說，「金莎」會先帶著「莎夏」到水池邊玩耍，待時機成熟，媽媽先跳下水中，再把岸上的「莎夏」拉進水裡，憑藉動物本能，「莎夏」會奮力地划動四肢，讓頭浮出水面，並試著保持平衡。「金莎」確認「莎夏」不會溺水之後，便叨著「莎夏」沒入水中，練習潛水，游泳課程結束後，「金莎」會引領著「莎夏」回到巢箱內，用巢材仔細為「莎夏」拭乾身上的水份，張馳有度，園方誇讚「金莎」是位稱職好媽媽。