幫導盲犬設計機能雨衣 衣啟飛翔創客設計力導入公益

勞動力發展署桃竹苗分署衣啟飛翔創客基地結合機能布料大廠聚紡及基地旗下20名創客合作，今天發表導盲犬機能雨衣，並捐贈60件給台灣導盲犬協會，守護視障者及導盲犬的安全，分署指出，歡迎企業與創客合作，透過跨領域資源結合，升級台灣的製造力。

衣啟飛翔創客基地將設計力導入公益，舉辦導盲犬雨衣工作營，號召創客投入，並獲防水透濕布料大廠聚紡公司共襄盛舉，贊助防水透濕布料並提供空間設備協助生產。

雨衣版型考量穿脫方便性，兩側印有「導盲犬工作中」字樣與反光貼條，讓導盲犬在雨天行走可以清楚被識別，也運用防水貼條技術，讓雨衣達到滴水不漏，台灣導盲犬協會理事長劉棟參加受贈儀式，看到創客用心為狗狗所設計的雨衣讚不絕口。

發展署署長施貞仰說，創客基地是實驗場域，透過滾動式修正尋找人才養成的創新模式，目標建立屬於衣啟飛翔的生態系，整合人才、產業、行銷、諮詢顧問、通路等要素，提供創客全方位的人才養成平台，首次結合企業攜手推動雙品牌合作概念，融合創客創意及優質機能材料，展示設計力與研發力攜手打造的台灣精品，未來可望讓更多優秀創客作品成功進入市場，創造創客經濟。