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藝術家烈陽下彩繪牆 北市磺溪堤防巨幅壁畫10月亮相

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
負責美化堤防作業的藝術家每日頂著烈陽專注彩繪牆面。圖／北市水利處提供
負責美化堤防作業的藝術家每日頂著烈陽專注彩繪牆面。圖／北市水利處提供

北市水利處自去年10月起做磺溪建德橋至福國路兩岸堤防，除了建置堤防結構、高壓磚鋪面及不銹鋼欄杆外，還邀請藝術家進行堤防美化工程，總彩繪面積約達1600平方公尺，預計今年10月完工。

水利處工務科表示，此次參與彩繪工程的多為20至30歲年輕人，每日頂著烈陽、忍受台北夏日超出39.7度高溫，須經2個月才能完成面積約1600平方公尺的牆面彩繪。

彩繪孤城光是前置作業就須耗盡許多苦工，除了要用高壓水槍沖洗表面、施作泥作，將壁面不平整、龜裂、水分、油漬、汙物等清除後，隨即進行底漆作業，再依彩繪圖稿打稿、勾勒圖形、最後為上色作業。

水利處表示，此次工程施作範圍長達400公尺、高約4公尺，因此需要搭設鷹架或使用安全帶及母索、安全帽，以及其他必要的防護器具，確保工作人員施工安全。

此工程從去年10月開始施作，目前堤防結構、高壓磚鋪面及不銹鋼欄杆均已陸續完成，預計整個工程將在今年10月完工，不僅能讓民眾行經堤防時能欣賞巨幅壁畫的美，還為北市水岸打造新「視」界。

磺溪建德橋至福國路兩岸堤防工程，預計今年10月完工亮相。圖／北市水利處提供
磺溪建德橋至福國路兩岸堤防工程，預計今年10月完工亮相。圖／北市水利處提供
北市府邀請藝術家進駐團隊，為堤防施作牆面美化。圖／北市水利處提供
北市府邀請藝術家進駐團隊，為堤防施作牆面美化。圖／北市水利處提供

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