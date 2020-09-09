淡北快速道路案 前交通局長反對

「興建淡北快速道路若沒有做好配套措施，只會讓北投、士林的交通更惡化。」台北市前交通局長濮大威8日接受專訪時表示，淡北快速道路沒有經過交通工程專業分析，若將來建成，也只是將淡水的堵車問題轉移至北投、士林，並造成壅塞問題惡性循環。

大眾運輸應優先

濮大威表示，從交通專業來看，快速道路服務的對象為小轎車，而小轎車是最沒有效率的運輸工具，參照世界各個城市的經驗，包括在台灣在內，開闢快速道路反而會使道路更壅塞，「這是引導大家去開車的一種建設，反而造成堵車問題惡性循環。」他也在4日發表聲明，反對建設淡北快速道路，認為會讓北投、士林的交通嚴重惡化。

「專業人士都有共識，解決通勤問題絕不是靠開闢快速道路，而是改善大眾運輸的便利性。」濮大威說。

新北市新工處則表示，淡北道路全長5.4公里，雙向4車道，是限速50公里的市區道路，和台北市福國路延伸計畫相輔相成，為往來淡水、北投車流提供便利交通，預估可以節省一半以上車程時間。

尋求專業人士規劃

台北市交通局科長楊靜婷表示，新北市政府在環評審議時承諾，會降低台北市端的交通衝擊，包括台2線車輛進入北市採用地下、高架方式，另承諾增設跳蛙公車、在台2線規劃往台北市公車專用道，減少私人運具使用率。

針對新北市交通局會在台2線設置公車專用道、增設跳蛙公車，預估可降低私人運具使用率、提升大眾運輸率的說詞，濮大威質疑，快速道路如何設置公車專用道？根本沒有具體規劃，「沒有規劃大眾運輸建設，大眾運輸率怎麼可能提升？」他感嘆，沒有專業人士規劃，就是把淡水的堵車問題推移至北投、士林，這是一個不公不義的工程。

如何有效解決淡水堵車問題？濮大威表示，要找專業人士進行淡北運輸走廊的整體規劃，不能只針對快速道路，同時也必須包含大眾運輸及路口等規劃在內，才能有效解決淡水交通問題。他認為，新北市和台北市應攜手尋求雙贏，但目前的淡北快速道路的方案並不是雙贏方案，反而造成雙輸。

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