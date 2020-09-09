快訊

影／加利科技移工月薪高達9萬 勞檢處要調查是否違法

參院議長訪台丟中國訂單 捷克富商挺：700萬鋼琴我來接

聽新聞
test
0:00 / 0:00

推動塭仔圳旗艦計畫 侯友宜：新北帶動台灣發展

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜今宣誓，啟動塭仔圳旗艦計畫，而執行過程沒辦法盡如人意，會盡力求其圓滿，他會以國家、新北市開發為重要導向，努力往前走。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜今宣誓，啟動塭仔圳旗艦計畫，而執行過程沒辦法盡如人意，會盡力求其圓滿，他會以國家、新北市開發為重要導向，努力往前走。記者王敏旭／攝影

機場捷運行經路線是台灣的門面，但路線經過新北塭仔圳等地，7000大小型的鐵皮工廠林立，新北市長侯友宜今宣誓，啟動塭仔圳旗艦計畫，而執行過程沒辦法盡如人意，會盡力求其圓滿，他會以國家、新北市開發為重要導向，努力往前走。

侯友宜說，新北市絕對不是台北市衛星城市，國際大都市要具有競爭力，需要1000萬人口，新北市位於北台灣中心，北北基桃就有千萬人口，新北大幅發展能帶動台灣發展，新城市發展不能等，也不能不大幅改變。

新北地政局長康秋桂說，2030年翻轉新北，會透過新莊副都心、新板特區、三重第二行政區為3大軸心，並成為大台北中心，但機場捷運會看到都是鐵皮屋的塭仔圳，另外一邊新莊副都心則是大樓，一線之隔就有很大差別。

康秋桂表示，鐵皮屋在2年內發生70多起火災，是公安的死角，且道路狹小、環境髒亂、公共設施不足，塭仔圳從1972年擬定都市計畫、1998年變更主要計畫、2002年擬定細部計畫，但推動20餘年卻尚未實現。

康秋桂指出，塭仔圳市地重劃第一期自今年8月發布都市計畫，8月24日起重劃公告、9月補償公告、2021年12月重劃開工、預計2025年10月重劃完工；第二期今年12月重劃公告、2022年6月重劃開工、2026年4月重劃完工。

康秋桂說，未來可建地230公頃、產專區4公頃、社福用地1.8公頃、文中小用地8處9.8公頃、公園兒童樂園用地38處41.6公頃、醫療服務用地1處；也會營造貴子坑溪景觀河廊、並把27座高壓電塔下地或拆除。

侯友宜表示，機場捷運是台灣國門，但兩側有鐵皮屋林立，這是給外國人的印象，塭仔圳鐵皮屋、五股垃圾山整頓勢在必行，五股垃圾山今年底若未合法化，就就拆除變綠地、花園，塭仔圳也要有效率進展。

機場捷運 侯友宜

延伸閱讀

看基隆進步…林右昌：北市遲滯20年 最需改造

柯文哲施政滿意吊車尾 北市：被無心市政標籤化

傳又有黑心口罩混入台灣 侯友宜：全力防堵

棒球／新北市長盃開打 34支球隊搶金盃

相關新聞

幫導盲犬設計機能雨衣 衣啟飛翔創客設計力導入公益

勞動力發展署桃竹苗分署衣啟飛翔創客基地結合機能布料大廠聚紡及基地旗下20名創客合作，今天發表導盲犬機能雨衣，並捐贈60件...

藝術家烈陽下彩繪牆 北市磺溪堤防巨幅壁畫10月亮相

台北市水利處自去年10月起做磺溪建德橋至福國路兩岸堤防，除了建置堤防結構、高壓磚鋪面及不銹鋼欄杆外，還邀請藝術家進行堤防...

淡北快速道路案 前交通局長反對

「興建淡北快速道路若沒有做好配套措施，只會讓北投、士林的交通更惡化。」台北市前交通局長濮大威8日接受專訪時表示，淡北快速道路沒有經過交通工程專業分析，若將來建成，也只是將淡水的堵車問題轉移至北投、士林

推動塭仔圳旗艦計畫 侯友宜：新北帶動台灣發展

機場捷運行經路線是台灣的門面，但路線經過新北塭仔圳等地，7000大小型的鐵皮工廠林立，新北市長侯友宜今宣誓，啟動塭仔圳旗...

99體育日 新北這幾處今天免費「動次動」

響應9月9日國民體育日，新北市15座國民運動中心、4個運動聚點以及樹林體育園區，今天免費開放體適能中心、游泳館及運動場地...

北市畫設電動車停車優先格 議員批做半套

台北市停管處在全市65處公有停車場，已畫設345格電動車停車優先格位，將針對停用車輛收取差別停車費率，前4小時依原費率收...

虐童？ 托育員「屈膝弓背」趴孩子身上哄睡

北市松山區傳出有托嬰中心老師疑用身體壓制孩子要哄睡，監視器影像裡，老師「屈膝弓背」趴在孩子身上至少25秒，還以白毛巾蓋在...

托育爭議 趕14天內調閱監視器

臉書「靠北惡質幼兒園」昨PO出一段監視畫面，松山區某托嬰中心老師疑「屈膝弓背」趴在孩童身上哄睡，引發網友撻伐。由於過去也...

叫我第一名／松農張鈺楨 培育技能國手逾20人

教育部師鐸獎今年高中職獲獎教師裡，有3名來自北市，其中北市松山工農電機科主任張鈺楨教學資歷20餘年，近3年培育技能競賽國...

先嗇宮普度物資 愛心大平台發送

新北三重先嗇宮往年舉辦中元普度法會後的物資，都透過里長致贈給弱勢家庭和社福機構，今年響應新北市好日子愛心大平台，將普度後...

石門場館、學校班班有冷氣 下月達標

新北市石門區公所為了讓區內民眾活動時有涼爽空間，運用核能後端家園復育金，在區內所有市民、老人活動中心、體育館等公共場館全...

不必到北市轉乘 三蘆「等很久了」

過去台北縣時代，民眾要搭車往返中南部，只能在三重、蘆洲一帶攔下從北市來的「野雞車」，即便升格新北市，卻仍僅有板橋一座轉運...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。