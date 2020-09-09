推動塭仔圳旗艦計畫 侯友宜：新北帶動台灣發展

機場捷運行經路線是台灣的門面，但路線經過新北塭仔圳等地，7000大小型的鐵皮工廠林立，新北市長侯友宜今宣誓，啟動塭仔圳旗艦計畫，而執行過程沒辦法盡如人意，會盡力求其圓滿，他會以國家、新北市開發為重要導向，努力往前走。

侯友宜說，新北市絕對不是台北市衛星城市，國際大都市要具有競爭力，需要1000萬人口，新北市位於北台灣中心，北北基桃就有千萬人口，新北大幅發展能帶動台灣發展，新城市發展不能等，也不能不大幅改變。

新北地政局長康秋桂說，2030年翻轉新北，會透過新莊副都心、新板特區、三重第二行政區為3大軸心，並成為大台北中心，但機場捷運會看到都是鐵皮屋的塭仔圳，另外一邊新莊副都心則是大樓，一線之隔就有很大差別。

康秋桂表示，鐵皮屋在2年內發生70多起火災，是公安的死角，且道路狹小、環境髒亂、公共設施不足，塭仔圳從1972年擬定都市計畫、1998年變更主要計畫、2002年擬定細部計畫，但推動20餘年卻尚未實現。

康秋桂指出，塭仔圳市地重劃第一期自今年8月發布都市計畫，8月24日起重劃公告、9月補償公告、2021年12月重劃開工、預計2025年10月重劃完工；第二期今年12月重劃公告、2022年6月重劃開工、2026年4月重劃完工。

康秋桂說，未來可建地230公頃、產專區4公頃、社福用地1.8公頃、文中小用地8處9.8公頃、公園兒童樂園用地38處41.6公頃、醫療服務用地1處；也會營造貴子坑溪景觀河廊、並把27座高壓電塔下地或拆除。

侯友宜表示，機場捷運是台灣國門，但兩側有鐵皮屋林立，這是給外國人的印象，塭仔圳鐵皮屋、五股垃圾山整頓勢在必行，五股垃圾山今年底若未合法化，就就拆除變綠地、花園，塭仔圳也要有效率進展。