99體育日 新北這幾處今天免費「動次動」
響應9月9日國民體育日，新北市15座國民運動中心、4個運動聚點以及樹林體育園區，今天免費開放體適能中心、游泳館及運動場地供民眾使用，體育處表示，9月的周末也安排運動市集巡迴，結合趣味運動體驗及打卡抽獎，有機會抽中Switch主機及健身環。
體育處指出，近年隨著各座國民運動中心及運動聚點陸續啟用，多元運動選擇搭配不定期優惠活動，越來越多民眾加入運動的行列，藉由培養出正確規律運動習慣，讓健康身體久久相隨。
體育處表示，為了鼓勵更多民眾運動，除了9月9日今天免費，9月周末也特別安排運動市集巡迴活動，於板橋、三重、蘆洲、永和、新莊等運動中心陸續開設免費運動課程，現場結合趣味射箭、足球等趣味運動體驗，打卡還可獲得小禮物，更有機會抽中Switch主機及健身環。詳細活動資訊可上「新北運動聚點」粉絲團查詢。
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