99體育日 新北這幾處今天免費「動次動」

響應9月9日國民體育日，新北市15座國民運動中心、4個運動聚點以及樹林體育園區，今天免費開放體適能中心、游泳館及運動場地供民眾使用，體育處表示，9月的周末也安排運動市集巡迴，結合趣味運動體驗及打卡抽獎，有機會抽中Switch主機及健身環。

體育處指出，近年隨著各座國民運動中心及運動聚點陸續啟用，多元運動選擇搭配不定期優惠活動，越來越多民眾加入運動的行列，藉由培養出正確規律運動習慣，讓健康身體久久相隨。