金山財神廟助弱勢 加碼捐贈普渡供品

萬里區的金山財神廟再度將普渡供品做捐贈，還增加了供品數量並擴大捐贈對象，新北市四區公所就將近兩千份，還有要送給台北、基隆、宜蘭及桃園地區等弱勢團體的物資，整個廟前廣場全都是滿滿的愛心物資近兩千份，幫助弱勢族群度過生活難關。

金山財神廟慈善會理事長黎清美說，財神廟慈善會為了確實的協助弱勢需求，事先訪查拜訪瞭解所需物資，如此一來才可以給予實質幫助，此外今年也首度將物資送往隔壁基隆市的仁愛區，希望將愛散佈更遠，拋磚引玉讓更多人一起來關懷弱勢。

萬里區長粘雪琴表示，很感謝這次財神廟針對新北市四區公所三重、永和、泰山及萬里都捐贈了民生物資，罐頭、柴米油鹽等禮盒將近兩千份，未來區公所實物銀行也將在最短時間內媒合名單，並且在保存期限內盡快發放完畢，希望能將財神慈悲精神發揚，也幫助弱勢族群度過生活難關。