電商平台促銷社福月餅？「上架費太高」社福單位婉拒

社福月餅難賣，只要是身障者自己做的食品、產品，經過審核符合政府優先採購單位，就能由公部門協助促銷。

台中市社會局表示，這2年曾與社福團體討論，現在電商平台普及，是否要轉戰網路行銷，都遭婉拒，因多數社福單位都是社工、教保員，沒有網路行銷專業，電商平台還要上架費，完全不划算。

社會局身障科資深督導說，去年有2家社福團體嘗試與電商平台合作，發現營運成本太高，收益完全不符，上架費就要先自掏腰包，現在募款不易，每一筆錢都要花在刀口上，電商能刺激銷量，但不一定能有賺。

社會局督導說，今年也有與社福單位討論，是否要在台中購物節的電商平台「台中專區」販售社福月餅，各團體迴響不熱烈，反而希望走傳統路線，透過電話企業拜訪，或在市集擺攤，紮實獲利。

創世基金會台中分院他們與果農合作，採購柚子、水梨販售。創世資深社工表示，透過電商、網路平台也許增加曝光，成本真的不划算，還不如找熱心的網紅直播主，免費協助銷售。

創世台中分院就曾經與電台合作，上節目行銷公益產品，電台同步在臉書上直播，銷售特好，讓他們喜出望外。