富基漁港旁遊具年久失修 市議員促重新設計

新北市石門區富基漁港用餐區旁有一座遊具，經風吹日曬海風吹蝕，年久失修，鏽蝕又斷裂，使用上有安全疑慮圍起了封鎖線，為了吸引更多親子遊客到富基漁港，市議員鄭宇恩也邀集會勘，要求漁業處要在三個月內重新設計規劃。

市議員鄭宇恩表示，富基漁港用餐區旁遊具，年久失修鏽蝕斷裂，有點危險，目前圍起了封鎖線，假日人潮多，親子遊客反應，帶著小孩逛漁港吃飯，遊具看得到卻不能玩，因此也發起會勘，希望漁業處能夠重新設計，規劃新遊具讓親子遊客可以逛漁港、玩遊具。

船造型的遊具，接縫處的金屬鏽蝕，還有部分區塊斷裂，因此整個遊具不論是攀爬處、還是溜滑梯都圍上了封鎖線，不過會勘中，也發現腹地太小重新施作的遊具只能簡單設計，組合式的遊樂設施可能比較不適合。

市議員鄭宇恩說，會勘中督促漁業處要在三個月內重新設計，目前是朝向施作小型的遊具，像是盪鞦韆比較簡易的遊樂器材，希望未來遊具設計施作之後能夠讓來到富基漁港的親子遊客有魚市可以逛、還有遊樂設施可以讓孩子放放電。