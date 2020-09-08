五東山慈聖宮捐米 提供汐止13個共餐使用

農曆七月，許多地方都在辦大型普渡，今年汐止的五東山慈聖宮就將愛心人士捐贈的白米，在普度後捐給汐止區公所，今(8)日在捐贈儀式上，汐止區長陳健民也頒發感謝狀表示感謝，而這二千斤的白米，也將分送給13個老人共餐據點食用。

五東山慈聖宮主委李清強說，五東山位在山上，除了有金針花可以欣賞之外，也有杜鵑、櫻花、油桐花，動植物生態都很好，而今年普度收到了善心人士捐贈白米共有上萬斤，除了分送給弱勢家庭，也將二千斤白米送給汐止區公所。

汐止區長陳健民表示，五東山這幾年的金針花海小有名氣，每年盛開時都吸引不少民眾上山賞花，尤其位在山上生態還有登高望遠能看到基隆嶼，幾乎已乎成了觀光景點，感謝宮廟不忘做愛心，那也會把米提供給有辦老人共餐的里或協會，希望讓參加共餐的居民能夠分享到平安米。

二千斤白米由汐止區長代表接受，並且頒發感謝狀表示感謝，而白米也將提供給北峰里、厚德里、江北里以及全人社區發展協會等，13個里辦公處或協會，做為老人共餐食用，當天受贈的里長也出席表達謝意。