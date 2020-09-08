汐止建成停車場要啟用 可免費停到月底

汐止區的鐵路橋下有很多空間，其中在靠近建成、鄉長路口的部分閒置荒廢，在週邊停車位一位難求的情況下，新北市議員張錦豪也爭取開闢建成停車場，近百個車位，預計9/10啟用，並且提供免費停車到月底。

橋東里長陶威中說，汐止鐵路高架化，橋下有許多空間，只是在橋東里的這一段，前面是里民活動空間、還有機車考照練習場，不過，靠近建成路口後半段卻顯的雜亂，在停車位不足，違規停車嚴重的情況下，一直希望能規劃為停車場，現在等了十年的荒廢地終於大變身，現在整地及相關的設施做好，停車場就要在9/10啟用了。

新北市議員張錦豪指出，在橋東里的鐵路橋下之前爭取了機車考照練習場，至於後半段現在則是停車場，有99位的停車格，9/10日會有試營運，一直到9/30讓大家免費停車，10/1開始正式收費，臨停一小時20元，月租2000元，活化橋下空間，也紓解當地的停車需求。