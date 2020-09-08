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解決停車亂象 淡水商工旁道路增機車格
新北市淡水區商工路常有機車停放在道路兩旁影響行人與車輛通行安全，由於一旁就是淡水商工，每天最少有120位的高三學生騎機車來到學校，導致校園週邊道路停車亂象。經新北市議員陳偉杰等單位會勘，要有效的做完善規劃，增加機車格。
淡水商工學務主任曾材榮表示，在校園商工路延著圍牆一百多公尺甚至到草叢都會停滿機車，也讓鄰近的里長相當困擾，因此為了解決這個問題。
市議員陳偉杰表示，過去學生機車停在路旁，除了影響其他行人上下課，家長接送的安全之外，更會與學校數十輛大型巴士校車形成衝突造成安全問題，因此也要求交通局在學校鄰近商工路圍牆外，畫設80格機車停車格，另外影響居民進出的路段將會畫設紅線，讓學生與居民都可以有安全的用路環境。
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