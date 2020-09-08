新北平溪第3屆「礦男煤女藝術展」開展 改造舊物成藝術

新北市平溪區長者連續3年開辦「礦男煤女藝術展」，延續忘年回春的銀髮手作特色，今年是以舊物翻新，結合手作藝術創作，隨手丟棄的回收物經過銀髮藝術家們改造，成為讓人驚喜的生活小物。即日起至10月4日在「菁桐礦業生活館」展出。

平溪區長者早年生活艱難，部分人連受教育機會都沒有，直到老年參加十分公共托老中心後才開始接觸藝術創作。3年來從硬筆、軟筆再接觸多元媒材，如今作品多元且創意豐富，色彩搭配大膽繽紛，展現生命歷史。

平溪區公所指導、一粒麥子基金會辦理的「礦男煤女藝術展」，疼惜長者一生付出，老了希望他們學習新事物讓生命變精彩，如同大地回春處處是驚喜。去年11月，一粒麥子基金會新北服務中心辦礦男煤女銀髮藝術展，還 獲文化部第14屆文馨獎「年度創意獎」的肯定鼓勵。

新北市政府社會局副局長林昭文表示，以前平溪沒有社區關懷據點時，公部門鼓勵辦共餐，但老人家農忙沒空上課做運動，直到一粒麥子基金會團隊到偏鄉用心經營，以豐富課程吸引老同學們每天準時報到，社區變得熱鬧。