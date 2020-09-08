北市汙水接管進度緩慢 今年針對未接管集中熱區施工

北市汙水下水道接管戶達89萬2000戶，接管率近79.71%，但成長速度緩慢，從今年2月起至8月底僅增加1萬餘戶，目前全市仍有約22萬戶尚未接管。北市衛工處表示，目前針對未接管集中熱區進行施工， 若拒絕接管可開罰，另外，市府也正在研議「水汙費」相關草案及配套措施。

台北市自2000年起大力推動公共汙水下水道建設，加速用戶汙水管接管，迄今接管率達79.71%，接管戶達89萬2000戶，規畫每4年投入6億元建設費用，設施營運及維護費約13億元。

市府訂定年增加接管戶目標，卻從1萬戶下修至8000戶，衛工處解釋，易施工地區接管已全數完成，目前22萬未接管戶數皆位於地下生活管線複雜、施工有障礙或有安全疑慮處，以及老舊房屋或社區須進行都市更新處。

衛工處指出，因老舊社區等待都更及家戶接管戶數約有9萬餘戶，而今年市府優先從未接管集中熱區進行接管，包含信義區五分埔及大同區國順里、景星里等。若民眾拒絕家戶接管，市府初步會輔導外，也可開罰3000元以上、30000以下罰鍰。

為提高民眾申請家戶接管意願，北市府自今年元旦起調高補助額度，從原本的4.8萬元至9萬元，提高到5.2萬元至12萬元，補助額度相當於坊間施工價6成，且擴大補助對象，取消化糞池必須位於建物正下方的限制。

另外，為降低家戶汙水危害環境，北市府擬開徵「水汙費」，針對尚未接通汙水管線的家戶，傾向每度用水收5元，以全市近80％接管率換算，市庫每年將進帳達2億。

衛工處表示，目前正委外研議草案、收集民意、專家看法及規畫配套措施，暫無明確期程，若訂定自治規定後即可上路，若為自治條例則需待市政會議拍板再實施。