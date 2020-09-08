打造智慧城市 北市將成立資料治理委員會統合大數據

因應後疫情時代的數位轉型，台北市政府今天舉辦「2020後疫時代智慧城市數位治理論壇」，台北市長柯文哲致詞表示，北市為因應後疫時代，將透過5G等科技讓產業轉型，公部門也會推動無現金交易等政策，打造數位環境，藉由數位轉型找出未來競爭力的創新行動，讓城市產業發展。

台北市資訊局長呂新科表示，北市府會由「智慧城市委員會」督導數位政策及決策，下面設置「智慧城市辦公室」專案執行，今年10月8日也將正式成立「資料治理委員會」，統合台北市大數據中心所有的運算，跨局處整合運用，讓資料驅動更系統化。

呂新科表示，台北市31個局處數位資料，都將彙整到大數據中心，兼顧到核心功能的營運IOC監管。台北市未來的智慧城市重要計畫，就是建立城市治理的大數據體系，用感測平台整合到各局處。

參與論壇的天氣風險管理開發總經理彭啟明則表示，台北市成立的大數據中心，後面還需有內涵治理，彭提到，目前台灣已經有很多企業，都已開始推動數位轉型，例如怎麼透過大數據提高良率？北市府若要推動數位城市治理，建議可以與民間學習。

彭也提到，以台北市今年創下39.7度高溫為例，恐在明年，市長柯文哲要迎接40度，北市府如何及早因應高溫？透過數據治理，不僅可以讓政策透明，也可以讓市民知道北市會遇到的城市壓力。

呂新科也提到，台北市推動智慧城市其實是困難的，因創新失敗率高，議會也不允許每個案子失敗過高下編列預算，所以北市府成立協作的創新體系，創作體系是由上而下、還有由下而上，今年將特別加重由上而下政府導入，由政府出題創造實證個案，讓政策推動與未來預算、編列方向會比較一致。