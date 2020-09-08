米克斯雙攝影展9日登場 扮動保農產品最佳代言

台北市動保處今天表示，與長期關注動物保護議題的團體合作，9日將在台北市動物之家辦米克斯雙攝影展，讓米克斯犬與農產品合影化身成代言犬，並順便推廣飼養知識。

台北市動物保護處長宋念潔受訪指出，為提升動物保護權利，規劃從9月啟動「台北動物保護月」活動，9日將在台北市動物之家舉辦「一個在花花世界中─相愛的故事」、「看見價值─看見米克斯」雙攝影展，當天上午10時開放參觀。

她說，這次雙攝影展與長期關注動物保護議題的「挺挺動物應援團」合作，此團體在拍攝米克斯時，是以動物角度為出發點，狗狗被拍攝時情緒都很放鬆，更呈現親人一面。

她指出，盼透過舉辦雙攝影展顛覆民眾對米克斯想法，過去許多人會認為米克斯較髒，其實有許多米克斯經訓練後，都很聰明、乾淨且親人。

她表示，雙攝影展內容，包含米克斯與有機農產品合影及宣導養寵物時應注意事項，讓米克斯成動保處代言主角，並順便推廣有機農產品及飼養知識。

她說，雙攝影展9日起在台北市動物之家登場，展覽時間從上午10時至下午4時，民眾到場參觀時會發現外牆及內部都有陳設照片，詳情可至「台北市動物之家」臉書（Facebook）查詢。

動保處也規劃19、20日下午3時在北投區七星公園舉辦攝影展加認養推廣活動，歡迎民眾參與。