八里文旦好吃又好用 柚子甜葉去邪氣花能保濕

八里區農會今天表示，新北市八里區為全台柚子第三大產區，文旦品質優甜度佳，花以低溫真空微波技術開發保濕產品，並以柚子葉洗澡趨吉避凶，可祈求保佑功名利祿與榮華富貴。

新北市政府農業局指出，新北市文旦柚種植面積445公頃，產區主要集中於八里、淡水等區，其中以八里區種植225公頃面積最大，產量約占全新北市6成。

八里區農會理事長蔡秋煌說，全台文旦柚的產區第一大為台南麻豆，其次為花蓮瑞穗，新北八里為第三大產區。八里擁有好的日照、土質、海風鈉離子的環境優勢，出產文旦柚果肉扎實、口感酸甜比恰到好處。

蔡秋煌指出，以往農民懂得培育、疏花、剪枝、施肥等技術，但不懂行銷，經八里區農會推廣部主任黃梓雄的巧思與行銷，打出「南麻豆、北八里」並駕齊驅的美譽，也提升八里文旦的產值。

黃梓雄今天接受中央社記者訪問表示，農民30年來的種植經驗已有很好的管理技術，也開發周邊商品讓全株柚子樹都可充分運用。

黃梓雄說，柚子開花有90%是收成無效花，擷取這些花朵去除花托後保留白色花瓣，利用微波真空技術低溫萃取新鮮的花瓣水分，能保留住柚花最純粹的香味，有別於蒸餾的萃取技術開發出保濕噴霧系列產品，受到喜愛。

他說，柚子全株都可利用，包括吃的、用的、環境產品、清潔保濕等，比較罕為人知的是，中國廣東人更喜愛以柚子葉洗澡，部分原因是「柚」與「佑」有相近諧音，用柚葉水洗澡有保平安，去邪氣的寓意。

他表示，柚樹的果實又稱為「碌柚」，廣東地區「碌柚碌柚」與「祿有祿有」音近，祿代表俸祿，因此，認為春節過新年以碌柚葉水洗澡，能享富貴榮華、功名利祿。

新北文旦柚特展今天起至18日在市府大廳展出，提供文旦柚預購服務，農會指出，今年因天氣穩定，無颱風影響，預估文旦柚產量與往年持平，約有7800公噸左右，產值約新台幣5.3億元。

新北市長侯友宜會中也推薦，拍胸脯保證「不好吃算我市長的帳」，新北市文旦柚果形較短胖、呈紡錘型、底部微凹，建議民眾買完文旦先在家裡陰涼通風處放置5至7天「辭水」後，果肉質地會變得柔軟細緻，吃起來風味更佳。