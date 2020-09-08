「巷」極了愛情！ 拚汙水接管率 北市完成2020後巷美化

台北市自2000年起進行汙水下水道家戶接管的後巷美化，在象徵「愛你愛你」的2020年，已完成2020條後巷美化，近期又於大安區光武里進行後巷美化，在洗石子鋪面設計跳格子圖案，不僅改善後巷環境，更創造社區孩童玩耍空間。

北市衛工處長林昆虎指出，過去後巷大多堆滿雜物，導致環境潮濕、髒亂又空間狹小，使周遭住戶避而遠之。為提高居民接管意願，市府在接管同時美化後巷地坪。

考量經濟、實用及美觀多用洗石子鋪地，也與住戶、里長溝通，配合當地特色進行美化，經20年積極推動，北市汙水接管率已於8成、目前完成2020條後巷美化，打造「楓意巷」、「情藝巷」、「櫻花巷」、「熊讚巷」、「大王蓮巷」等。

北市工務科長曾盛愷表示，近期又在大安區光武里美化後巷地坪，與光武里長韓修和及住戶溝通，了解當地民眾需求，因缺乏孩童遊樂空間，因此在洗石子鋪面上加入遊戲的原素，設計成跳格子的童趣圖案。