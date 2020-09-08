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紅麴文化節多元特色 樹林9月12日有吃有玩

中央社 / 新北8日電

新北市樹林紅麴文化節邁入第14屆，9月12日上午10時至下午4時於市立樹人家商舉行，有紅麴料理秀、紅麴創意商品、紅麴闖關趣，及樹林在地藝文團體表演等，可親子前往體驗。

樹林區公所表示，今年的紅麴文化節特別邀新北市長侯友宜和行腳節目主持人惟毅一同製作紅麴料理，示範將紅麴融入家常菜。

樹林區長王坤南表示，紅麴文化節從民國96年舉辦至今，紅麴有助於降血壓、降血脂、降膽固醇，同時也可以入菜增添風味。

王坤南說，活動當天除可免費試吃紅麴海苔米香，還有摸彩、文創商品及精彩表演，歡迎大小朋友一同前來品嚐體驗。

在改制前的樹林市長任內推動紅麴文化的市議員陳世榮表示，樹林在日據時代以釀製的金雞酒聞名，後來才演變成紅露酒。

陳世榮說，紅麴作為地方特色，既養生又美味，雖然紅麴文化節只有一天，但天天都在地方上推廣，盼成民眾生活一部分。

活動當天現場有「紅麴小學堂」，讓民眾透過文化走廊認識樹林紅麴，完成「紅麴闖關趣」中的三個任務，即可獲得限量好禮及摸彩機會，紅麴貓咪吐司、紅麴刈包等特色商品；另有，歌手陳怡婷演唱、風櫃舞集、客家鄉親會表演等多元化活動。

侯友宜

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