因公殉職技工無關心？北市駁斥：柯文哲親自赴靈堂弔唁

國民黨議員王鴻薇在臉書指出，館長陳之漢遭槍擊凸顯治安問題，但各政治人物卻僅著急送暖，甚至因公殉職的北市抽水站技工，周日公祭卻無人關心，令人唏噓。北市府副發言人黃瀞瑩表示，市長柯文哲在意外發生後，隨即親自帶領市府局處相關首長，赴靈堂捻香弔唁，並慰問家屬。

黃瀞瑩說，柯文哲也當場允諾，將從優撫卹，並全力協助後續事宜。

王鴻薇在臉書提到，知名網紅「館長」陳之漢8月28日遭人埋伏開槍，手術後已返家休養，住院期間各界人士均送上祝福，不僅總統蔡英文以水果禮盒致意、副總統賴清德親筆寫信慰問，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜第一時間前往探視，立委高嘉瑜還在病房高歌。但因公殉職的北市抽水站技工周日公祭卻無人關心。

王鴻薇在臉書貼文感嘆，表示她以為這樣因公而身故的基層英雄，至少北市府應出動副市長級前往哀悼，不過並沒有，「聲量聲量，政治人物追求至此，人的價值到底何為貴？何為重？」

對此，黃瀞瑩嚴正駁斥，黃表示，北市府對於員工皆一視同仁，給予同等尊重與關懷，並無貴賤之分，更沒有議員指稱漠不關心等情事。

黃瀞瑩表示，市長柯文哲在意外發生後，隨即親自帶領市府局處相關首長，赴靈堂捻香弔唁，並慰問家屬，市長柯文哲也當場允諾，北市府將從優撫卹，並全力協助後續事宜。