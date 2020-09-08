日新威秀熄燈 旭日東昇國寶級壁畫將切割保留

台北市日新威秀影城今天熄燈，台北市副市長蔡炳坤表示，影城將改建為綜合商業大樓，而戲院「鎮院之寶」、由台灣藝術大師顏水龍所創作的「旭日東昇」馬賽克壁畫，擬切割保留。

日新威秀影城因租約到期，將於今天結束營業。蔡炳坤接受中央社記者訪問時表示，戲院將進行危老重建，改建為地上21層、地下6層的綜合商業大樓，並包含電影院，外界關注院內顏水龍「旭日東昇」壁畫去留。

「旭日東昇」壁畫位於日新威秀影城二樓，長約18.5公尺，高3公尺，藉由馬賽克磁磚光亮特性，表達太陽熱力四射光輝。這幅作品是顏水龍應當時戲院設計者，為當時日新大戲院特別製作，1966年送給日新大戲院作為「鎮院之寶」。

蔡炳坤指出，目前業主、松陽投資事業股份有限公司（以下簡稱松陽公司）已表達願妥善保留「旭日東昇」壁畫，計劃整面牆切割保留，並運至松陽公司的南港倉庫，改建預計年底前就會動工，務必做好相關維護措施。

蔡炳坤表示，「旭日東昇」壁畫具高度藝術性，已有54年歷史，承載許多人的回憶，希望未來戲院重建後，壁畫能再回到原址，最好與新的商業大樓做結合；至於文資身分，還要釐清「旭日東昇」屬何種類型文資，是否為古物也須請專家鑑定。

蔡炳坤昨天率領文化局、台北市立美術館相關人員至現場觀看「旭日東昇」壁畫，台北市文化局指出，後續將協助確認藝術品搬運及維護方式，以落實保存珍貴藝術資產。