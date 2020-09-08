先嗇宮普渡過後 白米物資送弱勢

新北三重先嗇宮每年中元普渡都有超渡法會，往年都由廟方透過里長直接致贈給弱勢家庭和社福機構，今年響應新北市好日子愛心大平台，將普渡後的物資轉捐贈給新北各區弱勢，另也捐贈洗手乳2000公斤，提供三重區27所學校，讓學童勤洗手防疫。

先嗇宮董事長李乾龍今天說，感謝善信把物資留下，第一次透過愛心大平台把物資由新北市府社會局，統一發送給民眾，另外洗手乳每年都會送給三重的中小學，尤其疫情未見趨緩，鼓勵學童要勤洗手。

新北副市長謝政達說，對三重弱勢民眾支持，對獨居老人都有聚餐活動，更帶去旅遊，這次因為疫情關係協助學校給予洗手乳，才能夠防疫，這次給予300包物資與白米，未來透過社福中心，會轉送給需要的民眾。

社會局長張錦麗表示，物資包內容非常豐富，包含各式醬料、飲品、餅乾、罐頭、麵條、米酒及環保袋等，物資包會送給在案中的弱勢家庭，白米1萬1350斤則轉贈給有需求的社福機構。