傳又有黑心口罩混入台灣 侯友宜：全力防堵

媒體報導，又有黑心口罩混充醫用口罩進入台灣。新北市長侯友宜今天表示，新北市政府全力與中央配合，防堵黑心口罩；目前檢調都在偵辦中，希望從重究辦。

針對加利科技公司用中國大陸製口罩混充供實名制，侯友宜指出，將加強勞檢口罩廠，也呼籲中央提供進口訊息，中央和地方一起防堵不良口罩進入台灣。

新北市文旦柚上市記者會今天在市府1樓東側大廳舉行，由侯友宜主持，並在會後接受媒體聯訪。

記者詢問侯友宜，媒體報導，政府查出新北市一家廠商也疑似進口中國工業用口罩，混充馬來西亞的盒裝醫用口罩，已移送檢調偵辦，如何看待這件事情。

侯友宜表示，整個進出口的相關資訊掌握在中央手裡，中央有相關資訊可核對，需要地方政府配合查察的，新北市府一定全力與中央配合，全力防堵黑心口罩。

侯友宜說，目前這些案子與資訊都掌握在檢調手裡，地方一定全力配合，防堵不肖的黑心仿冒口罩進到台灣，目前檢調偵辦中，新北市府希望從重依法究辦。

另外，加利科技公司雖公告自9日起接受民眾退貨，但7日起就陸續有民眾及盤商到加利科技八里廠退貨，上午也陸續有許多民眾退貨。

有民眾退完貨表示，當初團購時花了不少錢，但如今退貨僅每片退款新台幣5元，直呼「虧本了」。

不過，也有民眾肯定加利退款的態度很好，近中午還有人帶了約5箱的口罩來退貨。

新北市勞工局將於明天到加利科技等口罩廠進行專案勞檢，清查是否有工時過長等問題。侯友宜表示，不止口罩工廠，工時問題都要務實依勞動基本法規定執行。