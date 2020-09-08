快訊

上級要求處理威權象徵 萬來國小蔣公銅像關籠子惹議

傳又有黑心口罩混入台灣 侯友宜：全力防堵

中央社 / 新北8日電

媒體報導，又有黑心口罩混充醫用口罩進入台灣。新北市長侯友宜今天表示，新北市政府全力與中央配合，防堵黑心口罩；目前檢調都在偵辦中，希望從重究辦。

針對加利科技公司用中國大陸製口罩混充供實名制，侯友宜指出，將加強勞檢口罩廠，也呼籲中央提供進口訊息，中央和地方一起防堵不良口罩進入台灣。

新北市文旦柚上市記者會今天在市府1樓東側大廳舉行，由侯友宜主持，並在會後接受媒體聯訪。

記者詢問侯友宜，媒體報導，政府查出新北市一家廠商也疑似進口中國工業用口罩，混充馬來西亞的盒裝醫用口罩，已移送檢調偵辦，如何看待這件事情。

侯友宜表示，整個進出口的相關資訊掌握在中央手裡，中央有相關資訊可核對，需要地方政府配合查察的，新北市府一定全力與中央配合，全力防堵黑心口罩。

侯友宜說，目前這些案子與資訊都掌握在檢調手裡，地方一定全力配合，防堵不肖的黑心仿冒口罩進到台灣，目前檢調偵辦中，新北市府希望從重依法究辦。

另外，加利科技公司雖公告自9日起接受民眾退貨，但7日起就陸續有民眾及盤商到加利科技八里廠退貨，上午也陸續有許多民眾退貨。

有民眾退完貨表示，當初團購時花了不少錢，但如今退貨僅每片退款新台幣5元，直呼「虧本了」。

不過，也有民眾肯定加利退款的態度很好，近中午還有人帶了約5箱的口罩來退貨。

新北市勞工局將於明天到加利科技等口罩廠進行專案勞檢，清查是否有工時過長等問題。侯友宜表示，不止口罩工廠，工時問題都要務實依勞動基本法規定執行。

口罩 侯友宜

延伸閱讀

新北市長盃棒球賽開打 34支球隊搶金盃

關心館長 陳其邁對侯友宜喊話快破案

嘉義市府擬修自治條例零檢出 侯友宜：新北黨團提案中

加利混用陸製口罩 侯友宜籲中央：提供地方進口訊息

相關新聞

「巷」極了愛情！ 拚汙水接管率 北市完成2020後巷美化

台北市自2000年起進行汙水下水道家戶接管的後巷美化，在象徵「愛你愛你」的2020年，已完成2020條後巷美化，近期又於...

因公殉職技工無關心？北市駁斥：柯文哲親自赴靈堂弔唁

國民黨議員王鴻薇在臉書指出，館長陳之漢遭槍擊凸顯治安問題，但各政治人物卻僅著急送暖，甚至因公殉職的北市抽水站技工，周日公...

先嗇宮普渡過後 白米物資送弱勢

新北三重先嗇宮每年中元普渡都有超渡法會，往年都由廟方透過里長直接致贈給弱勢家庭和社福機構，今年響應新北市好日子愛心大平台...

新北推幸福柚禮盒保平安 還有柚香加工系列產品

八里柚產季到來，新北市農業局與八里區農會推出「新北幸福柚禮盒」，象徵平安保佑，今年農會輔導柚農推出柚花保濕噴霧等系列商品...

新北捷運站 後年增9座練舞場

新北市板橋捷運站3號出口處，每逢假日可見許多學生及街舞愛好者在此練舞，新北市府近來與台北捷運公司合作將場地優化，請來知名...

新北FUN街頭首增霹靂舞組 街舞冠軍出爐

經過預賽到總決賽的激烈廝殺，「2020新北FUN街頭」街舞大賽的各項總冠軍已出爐，總賽事獎金50萬元，今年特別新增兒童霹...

天母智慧停車格 前10分鐘免費

台北市交通局去年起，推動智慧停車格位，已在3800處路邊停車格設置地磁感應，天母地區1935格收費停車格即日起，也將規畫...

新北下水道工程 卡在廢磚處理

新北市汙水下水道接管已破百萬戶，接管率65%是全國最多，不過住宅後巷汙水下水道接管工程經常挖出磚頭廢棄物，市府要求敲碎到...

南港汐止自行車道缺角 將建便橋確保騎士安全

銜接南港、汐止自行車道的「基隆河自行車道串連計畫」於今年6月3日啟用，原本可讓民眾騎乘自行車暢遊北北基，卻在南港與汐止臨...

巴奈勝訴免罰 228公園設自由講台

北市府日前針對原民歌手巴奈．庫穗違反台北市公園自治條例一案提出上訴，遭議員砲轟。台北市公園處昨天表示，為使民眾更自在表達...

市民捐車捐設備 提升新北救護能量

新北市消防局昨表揚34組善心市民及團體捐贈救災車輛及救護裝備，消防局表示，此次集結民間力量，共捐贈救災裝備、救護車等總價...

日新戲院顏水龍壁畫「旭日東昇」 北市：未來另覓地點重現

西門町日新威秀戲院因要都更，9月8日將停業，戲院內由台灣前輩藝術家顏水龍1966年創作的壁畫「旭日東昇」，命運引起文資界...

熱門新聞

未收蔡桃貴主題車站790萬租金挨批 桃捷：廣告效益更大

抗疫禮金大村公所要加碼 鄉長：金額不超過中央

信不信！雲林家扶收到的普度供品 超過200萬元

1年7、8輛汽機車摔進田裡 網友：最能測出實力的路

宜蘭第二條快速道路 露曙光

梅山鄉萬鷺朝鳳白露大爆發 逾5萬隻黃頭鷺上演遷徙秀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。