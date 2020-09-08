關心館長 陳其邁對侯友宜喊話快破案
「館長」陳之漢日前遭槍擊住院，高雄市長陳其邁電話關心術後狀況令館長感動並發文感謝。陳其邁被問到關切館長時表示，最好的安慰是破案，他對新北市長侯友宜喊話「案子一定要破」。
陳其邁於今天市政會議後接受媒體聯訪談到館長很感謝遭槍擊術後，陳其邁打電話關心他，讓他自覺過去對陳其邁的批評感到愧疚。
陳其邁表示，他就是對好朋友的關心，有關館長說對陳其邁的關切令他感到愧疚，他說「他（陳之漢）想太多、太客氣了」。
對於館長被槍擊的事，陳其邁指出，應該趕快把真正的幕後主要凶手抓出來；希望警界出身的侯友宜一定要破案，新北市要加油。
媒體再追問，館長說過去曾狂罵陳其邁，陳其邁表示，「常常被人家罵、也習慣了」。
他說，館長講話比較不拘、豪爽、剽悍，常常在節目上叫他的名字，他也不以為意，他要祝館長早日康復。
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