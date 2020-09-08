新北推幸福柚禮盒保平安 還有柚香加工系列產品

八里柚產季到來，新北市農業局與八里區農會推出「新北幸福柚禮盒」，象徵平安保佑，今年農會輔導柚農推出柚花保濕噴霧等系列商品，另外，為方便民眾訂購文旦柚，即日起至18日舉辦文旦柚特展並提供訂購服務，滿額可享運費及獲得限量心型柚。

農業局表示，新北市文旦柚種植面積約445公頃，產區主要集中於八里、淡水等區，其中以八里區種植225公頃面積最大，產量約占全市6成。

今年因天氣穩定，無颱風影響，預估文旦柚產量與往年持平，約有7800公噸左右，產值約5.3億元。今年以「新北幸福柚 平安有保佑」為推廣主軸，首次將巨大柚子塔帶進市府。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，新北市文旦柚相較其他產區，果形較短胖、呈紡錘型、底部微凹，今年文旦柚成熟期天氣晴朗、少雨，品質更勝往年，民眾買了文旦柚別急著吃，先在家裡陰涼通風處放置5至7天，等到文旦柚「辭水」後，果肉質地會變得柔軟細緻，吃起來風味更佳。

農業局表示，即日起至9月18日，在市府一樓辦理新北文旦柚特展，現場早上9點至晚上6點提供文旦柚預購服務，預購滿20台斤即可免運費，預購滿100台斤即加贈「新北心型幸福柚」，限量100顆，今年也推出柚花保濕噴霧、柚子精油、肥皂等產品，其中柚花保濕噴霧是利用低溫真空技術，萃取新鮮的柚花花瓣水份，能保留住柚花最純粹的香味。

新北市長侯友宜表示，八里區擁有好的日照、土質、海風的環境優勢，出產的文旦柚不僅口感香甜、果肉Q彈，有獨特的風味，跟南部柚子不一樣。