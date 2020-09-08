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違法堆積轉運垃圾 北市府廢止環保廠商許可證

中央社 / 台北8日電

北市環保局三度查獲清傑夫環保公司在停車場違法堆置廢棄物，3日還查到違法轉運行為，當場告發，處新台幣6000元以上300萬元以下罰鍰外，今天廢止其廢棄物清除許可證。

台北市環保局指出，清傑夫公司位於士林區延平北路7段停車場，先前經民眾檢舉環境髒亂、堆置廢棄物影響環境衛生，稽查人員於7月22日、8月5日及9月3日多次前往稽查仍未改善。

環保局3日還發現業者於停車場使用鏟裝機（小山貓）進行廢棄物轉運，依規定不可進行廢棄物貯存或轉運，業者行為已明顯超出環保局所核發的清除許可證內容，因此判定嚴重影響環境衛生，違規情節重大，當場以違反廢棄物清理法第42條告發，處6000元以上、300萬元以下罰鍰。

除依廢棄物清理法連續開罰外，更依同法廢止業者的廢棄物清除許可證，業者即日起不得再從事廢棄物清除工作。

環保局呼籲，代清除業者依法應將受委託廢棄物清運至合法廢棄物處理場所，不得任意囤積或以非法方式處理，一經查獲絕不寬貸。

環保局也提醒委託清傑夫公司清運的廢棄物產源者，務必改委託其他合法廢棄物清運機構協助清運廢棄物，相關資訊可至台北市環保局官網或電洽台北市廢棄物清除處理商業同業公會。

廢棄物 北市 停車場

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